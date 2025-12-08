Макс Верстапен обясни защо не игра игрички в Гран При на Абу Даби

Вече детронираният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен обясни защо не игра игрички в хода на надпреварата за Гран При на Абу Даби, с които да увеличи шансовете си за пета поредна световна титла.

Мнозина очакваха Верстапен да кара с умишлено по-бавно темпо в челото на колоната, за да не позволява отварянето на по-големи разлики, което пък да създаде стратегическо главоболие за Макларън. В действителност обаче четирикратният световен шампион не прибегна до такава тактика и си кара с нормално темпо в челото, което му позволи да спечели победа №8 за сезона.

Тя обаче се оказа недостатъчно за нидерландеца, за да спечели петата си поредна титла, след като той завърши сезона на две точки зад Ландо Норис. А сега Верстапен обясни защо не е прибягнал до използването на неспортсменски подходи.

„Имах много сценарии в моята глава, но разбрах, че те ще бъдат трудни, когато видях с какви гуми стартира Оскар. Май бяхме малко прекалено бързи в челото. Останалите нямаха възможност да ни следват. Мисля, че Шарл остави сърцето си на пистата, за да се опита да се качи на подиума, което беше впечатляващо да се види.



„Но, освен това, те направиха два стопа. Това направи нещата още по-сложни, защото дори с един стоп е трудно да забавиш цялата колона. Отделно новата конфигурация също прави нещата по-сложни спрямо 2016 година“, каза Верстапен.

През 2016 година Люис Хамилтън нарочно започна да бави съотборника си Нико Розберг в заключителните етапи на състезанието в Абу Даби, надявайки се някой измежду Себастиан Фетел и Верстапен да атакува германеца. Това обаче не се случи и Розберг завърши втори, с което спечели световната титла и няколко дни по-късно се оттегли от спорта.

