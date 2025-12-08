Популярни
  Асоциацията на българските футболисти също подкрепи Асен Митков

Асоциацията на българските футболисти също подкрепи Асен Митков

  • 8 дек 2025 | 15:33
  • 631
  • 1

Асоциацията на българските футболист също излезе с официална позиция, с която застана зад халфа на Левски Асен Митков. От АБФ вече са се свързали с футболиста и са му предложили пълна подкрепа и помощ. Както е ясно футболистът стана обект на вербални атаки от страна фенове.

Кирил Котев за фенските атаки към Асен Митков: Подобно отношение към национален състезател е абсолютно недопустимо
Кирил Котев за фенските атаки към Асен Митков: Подобно отношение към национален състезател е абсолютно недопустимо

Ето какво пишат от АБФ:

Асоциацията на българските футболисти изразява своята подкрепа към Асен Митков и категорично осъжда всички прояви на унижение, вербална агресия и заплашителни внушения, насочени към него или към който и да е друг спортист. Подобно отношение е недопустимо и противоречи на ценностите, върху които се гради спортът.

Критиката към представянето на терена е естествена част от футбола, но никога не бива да прераства в лични нападки или действия, които целят да засегнат достойнството и психическото здраве на играчите. Това важи с особена сила за младите футболисти, които имат право на подкрепяща среда, в която да се развиват, да грешат, да се учат и да се доказват.

АБФ вече се свърза с Асен Митков и му предложи пълна подкрепа – включително правна консултация, психологическа помощ, както и всякакво допълнително съдействие, което би могло да му бъде полезно в този неприятен момент. Наш ангажимент е да защитаваме футболистите в България и да гарантираме, че техните права, достойнство и спокойствие са защитени.

АБФ призовава всички фенове и спортни общности да се разграничат от подобни негативни прояви и да работят за една по-здрава, уважителна и градивна футболна атмосфера.

Мила Христова

Президент на АБФ

