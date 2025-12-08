Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Кирил Котев за фенските атаки към Асен Митков: Подобно отношение към национален състезател е абсолютно недопустимо

Кирил Котев за фенските атаки към Асен Митков: Подобно отношение към национален състезател е абсолютно недопустимо

  • 8 дек 2025 | 10:48
  • 507
  • 0
Кирил Котев за фенските атаки към Асен Митков: Подобно отношение към национален състезател е абсолютно недопустимо

Техническият директор на БФС Кирил Котев изрази пред БТА огромното си възмущение от клип, разпространяван в социалните мрежи, на който неизвестни лица горят снимка и отправят нецензурни реплики по адрес на халфа на Левски и капитан на младежкия национален отбор Асен Митков.

Левски застана твърдо зад Асен Митков
Левски застана твърдо зад Асен Митков

"Абсолютно не приемам подобно грозно отношение към професионален футболист и национален състезател! То е срамно и унизително и няма нищо общо с истинските футболни фенове, без значение на кой отбор симпатизират. За мен такова поведение е напълно недопустимо и няма място както на трибуните, така и в българското общество като цяло", категоричен бе Кирил Котев.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА 1948 ще иска да скъси дистанцията до първото място срещу последния Добруджа

ЦСКА 1948 ще иска да скъси дистанцията до първото място срещу последния Добруджа

  • 8 дек 2025 | 07:17
  • 6737
  • 2
Ще продължи ли възходът на Лудогорец, или Славия ще нанесе нов удар?

Ще продължи ли възходът на Лудогорец, или Славия ще нанесе нов удар?

  • 8 дек 2025 | 07:00
  • 6023
  • 15
Резултати, голмайстори и класиране след 17-ия кръг на Североизточната Трета лига

Резултати, голмайстори и класиране след 17-ия кръг на Североизточната Трета лига

  • 7 дек 2025 | 20:05
  • 2501
  • 0
Гьоко: Сега, когато имаме време за подготовка, ще покажем друго лице

Гьоко: Сега, когато имаме време за подготовка, ще покажем друго лице

  • 7 дек 2025 | 19:59
  • 2113
  • 4
Веласкес: Имаме изключителни хора в клуба

Веласкес: Имаме изключителни хора в клуба

  • 7 дек 2025 | 19:19
  • 15359
  • 44
Бала: Още един голям мач, всяко решение на треньора е най-доброто

Бала: Още един голям мач, всяко решение на треньора е най-доброто

  • 7 дек 2025 | 19:16
  • 9433
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Левски застана твърдо зад Асен Митков

Левски застана твърдо зад Асен Митков

  • 8 дек 2025 | 09:14
  • 9848
  • 15
Ще продължи ли възходът на Лудогорец, или Славия ще нанесе нов удар?

Ще продължи ли възходът на Лудогорец, или Славия ще нанесе нов удар?

  • 8 дек 2025 | 07:00
  • 6023
  • 15
Ще подкрепи ли отново ръководството на Ливърпул Арне Слот и ще бъде ли наказан Мохамед Салах?

Ще подкрепи ли отново ръководството на Ливърпул Арне Слот и ще бъде ли наказан Мохамед Салах?

  • 8 дек 2025 | 09:55
  • 5698
  • 7
ЦСКА 1948 ще иска да скъси дистанцията до първото място срещу последния Добруджа

ЦСКА 1948 ще иска да скъси дистанцията до първото място срещу последния Добруджа

  • 8 дек 2025 | 07:17
  • 6737
  • 2
Основен футболист на Левски ще претърпи операция

Основен футболист на Левски ще претърпи операция

  • 8 дек 2025 | 09:34
  • 8724
  • 0
Кошмар на “Бернабеу”: Реал Мадрид катастрофира след два червени картона

Кошмар на “Бернабеу”: Реал Мадрид катастрофира след два червени картона

  • 7 дек 2025 | 23:58
  • 52457
  • 543