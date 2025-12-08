Кирил Котев за фенските атаки към Асен Митков: Подобно отношение към национален състезател е абсолютно недопустимо

Техническият директор на БФС Кирил Котев изрази пред БТА огромното си възмущение от клип, разпространяван в социалните мрежи, на който неизвестни лица горят снимка и отправят нецензурни реплики по адрес на халфа на Левски и капитан на младежкия национален отбор Асен Митков.

"Абсолютно не приемам подобно грозно отношение към професионален футболист и национален състезател! То е срамно и унизително и няма нищо общо с истинските футболни фенове, без значение на кой отбор симпатизират. За мен такова поведение е напълно недопустимо и няма място както на трибуните, така и в българското общество като цяло", категоричен бе Кирил Котев.