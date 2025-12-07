Розберг: Изненадан съм от доброто поведение на Ред Бул

Световният шампион във Формула 1 за 2016 година Нико Розберг призна, че е останал изненадан от доброто поведение на Ред Бул и липсата на мръсни номера в битката им срещу Ландо Норис.

„Днес Ред Бул се държаха добре, изненадан съм – призна Нико. – Очаквах, че ще опитат повече номера, особено в началото на състезанието, дори Макс да започне да бави колоната и да поднася пилотите на Макларън на другите зад тях.

„Или поне да се опитат да го направят по-късно. Дали щеше да се получи или не? Не знам.

„Но този сезон Макс спечели 8 победи, пилотите на Макларън останаха с по 7. Това беше феноменален сезон за него.“

В хода на състезанието единствено Юки Цунода с втората кола на Ред Бул се опита да задържи зад себе си Ландо Норис след първия му бокс, като криволичи опасно по пистата на пълна газ, но британецът го изпревари изключително бързо, въпреки че за кратко излезе извън трасето.

