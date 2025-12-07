Популярни
Доктор Марко за детронирането на Верстапен: Болезнена загуба

  • 7 дек 2025 | 19:34
  • 913
  • 0

Доктор Хелмут Марко определи загубата на битката за световната титла от Макс Верстапен като „болезнена“, след като пилотът на Ред Бул спечели финала на сезона в Абу Даби, но това се оказа недостатъчно и Ландо Норис триумфира с титлата.

Норис детронира Верстапен с 2 точки разлика, след като завърши трети днес, а Макс спечели състезанието.

Ландо Норис направи нужното и грабна първата си титла във Формула 1
Ландо Норис направи нужното и грабна първата си титла във Формула 1

„След всяко състезание разликата ни ставаше по-малка – обясни доктор Марко пред Servus TV. – Това създаде еуфория и надежда у нас. Но големият проблем днес беше, че Макларън и Макс бяха твърде силни.

„Нито Ферари, нито Мерцедес успяха да направят нещо срещу това. А ние точно от тези отбори имахме нужда от подкрепа. Две точки… Болезнена загуба.“

Шампионът Норис: Макс и Оскар определено не направиха живота ми лесен
Шампионът Норис: Макс и Оскар определено не направиха живота ми лесен

Марко призна, че Верстапен е загубил точки в някои от решителните моменти, но не омаловажи титлата на Норис.

„Ако погледнем назад, за съжаление уикендът ни в Будапеща беше много слаб. В Барселона също Макс имаше неприятен момент, после катастрофата на „Ред Бул Ринг“.

„Но и Макларън също имаха проблеми и грешки. На финала трябва да кажем, че Ландо заслужено стана световен шампион.“

Верстапен: Годината ни беше като влакче на ужасите
Верстапен: Годината ни беше като влакче на ужасите
