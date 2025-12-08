Ландо Норис дублира постижение на баща и син Розберг

Вчера Ландо Норис спечели своята първа световна титла във Формула 1, финиширайки трети в надпреварата за Гран При на Абу Даби, с която завърши сезон 2025.

Британецът стигна до световната титла, въпреки че не той беше пилотът, който записа най-много победи в хода на изминалата кампания. Пилотът на Макларън завърши годината със седем успеха в неделните състезания (Австралия, Монако, Австрия, Великобритания, Унгария, Мексико Сити и Сао Пауло), докато неговият подгласник Макс Верстапен спечели осем надпревари (Япония, Емилия-Романя, Италия, Азербайджан, САЩ, Лас Вегас, Катар и Абу Даби).

По този начин Норис дублира постижението на Кеке и Нико Розберг, които също печелят своите титли в сезони, в които други пилоти имат повече победи от тях. През 1982 година Кеке Розберг печели само веднъж в Гран При на Швейцария в Дижон, но това му е напълно достатъчно да победи Дидиер Пирони, Джон Уотсън, Ален Прост, Ники Лауда и Рене Арно, които записват по два успеха.

Норис наруши традицията на Ред Бул и Мерцедес

През 2016 година пък Нико Розберг постига девет победи, които се оказват напълно достатъчни на германеца да грабне титлата пред съотборника си Люис Хамилтън, който печели десет пъти. Британецът също има една титла в година, в която друг пилот постига повече победи от него. Става дума за неговата първа титла, спечелена по драматичен начин през 2008 година, когато той печели пет състезания, а Фелипе Маса – шест. В историята на спорта има и други подобни примери, които само показват, че понякога постоянството в резултатите е по-важно от количеството победи в рамките на един сезон.