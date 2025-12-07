Популярни
Колко още ще остане Верстапен в Ред Бул?

  • 7 дек 2025 | 20:14
Веднага след финала на Гран При на Абу Даби някои от анализаторите се зачудиха дали това не е началото на края на съвместната работа на Макс Верстапен и Ред Бул. Макс спечели четири поредни световни титли с тима, но днес загуби битката с Ландо Норис за първото място в крайното класиране и въпреки че спечели на „Яс Марина“ не успя да попречи на британеца да стане световен шампион.

„Макс ще види как ще стартира новият сезон догодина и след потенциално може да премине в отбора, който има най-добрата кола – обясни световният шампион за 2016 година Нико Розберг. – Макс може да си избира, но мисля, че ще е нетърпелив. Макс иска да продължи да побеждава и да вземе петата световна титла.

„Ако трябва да прогнозирам, мисля, че ще стане така. Но още е рано за това. Трябва да сме търпеливи. Ред Бул може да се окажат доминиращата сила догодина.“

Според бившия пилот Мартин Брандъл, Макс реално няма много възможности за избор на тим.

„Макс не може да отиде в Макларън, там има двама страхотни пилоти. В Мерцедес са Ръсел и Кими. Къде има свободно място? Във Ферари – запита Брандъл. – Ще е малко неуважително да смятаме, че някой от другите отбори се освободи един от пилотите си заради него. Но Макс ще контролира пазара на пилоти, когато става въпрос за отборите, които ще искат да отворят място за него.“

Снимки: Gettyimages

