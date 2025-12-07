Верстапен: Годината ни беше като влакче на ужасите

Четирикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен сравни сезон 2025 за отбора на Ред Бул с „влакче на ужасите“ след множеството възходи и падения за Биковете в хода на годината.

В нейния край нидерландецът завърши на две точки зад Ландо Норис и загуби своята световна титла. Въпреки това той беше в добро настроение след силния финал на сезона, който за него завърши с шест победи във финалните девет състезания.

„Мисля, че годината ни беше като влакче на ужасите, особено в началото. Но смятам, че начинът, по който обърнахме нещата и резултатите, които записахме след трудните моменти и състезанията, в които просто не знаехме защо се представяме толкова зле и непостоянно, не беше лесен.



„Отборът показва, че никога не се предава. Лесно е да кажем „това е, изоставаме с повече от 100 точки, сезонът приключи“. Но те винаги се опитват да разберат проблема и това завръщане беше много забавно. В края няма значение дали ще завършиш на една, 10 или 20 точки, ти си отзад. В крайна сметка бяха две точки, но беше готино, наслаждавах се“, каза Верстапен.



„Не мисля, че аз загубих, честно. Той направи много добър сезон. Като цяло беше здрава битка между него и Оскар и в един момент и аз се включих в нея. Да спечелиш първата си титла винаги е много емоционално. Специално е, защото всички на стартовата решетка мечтаят за този момент. Надявам се той да му се наслади тази вече със семейството му и разбира се отбора“, добави още Верстапен, коментирайки титлата на Норис.

Снимки: Gettyimages