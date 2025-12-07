Анже удължи кошмарната серия на Ница

Ница загуби като домакин с 0:1 от Анже в мач от 15-ия кръг на Лига 1. Така съставът от Лазурния бряг регистрира седмо поредно поражение във всички турнири.

Единственото попадение за Анже отбеляза Ясин Белкдим в 33-тата минута. Ница завърши срещата в намален състав, след като Том Луше получи червен картон в 53-тата минута. Така феновете по трибуните отново изразиха недоволството си. Преди седмица ултрасите на домакините поискаха обяснение от някои футболисти, които според тях не се влагат максимално, като сред тях са Жереми Бога и Терем Мофи. Двамата състезатели дори бяха ударени и не попаднаха в групата за днешната среща.

⏱ 90’



⏹️ 𝗧𝗥𝗢𝗜𝗦 𝗣𝗢𝗜𝗡𝗧𝗦 𝗗𝗘́𝗧𝗘𝗥𝗠𝗜𝗡𝗔𝗡𝗧𝗦 ! ➕3⃣



Nos Noir&Blanc, collectifs et combatifs, enchaînent une deuxième victoire consécutive à l'extérieur 🔥 pic.twitter.com/xfKuptecIz — Angers SCO (@AngersSCO) December 7, 2025

Двата тима са съседи в класирането, като Анже е 11-и с 19 точки, а с две по-малко Ница заема 12-ата позиция.

