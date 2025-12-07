Популярни
Анже удължи кошмарната серия на Ница

  7 дек 2025 | 18:30
Анже удължи кошмарната серия на Ница

Ница загуби като домакин с 0:1 от Анже в мач от 15-ия кръг на Лига 1. Така съставът от Лазурния бряг регистрира седмо поредно поражение във всички турнири.

Единственото попадение за Анже отбеляза Ясин Белкдим в 33-тата минута. Ница завърши срещата в намален състав, след като Том Луше получи червен картон в 53-тата минута. Така феновете по трибуните отново изразиха недоволството си. Преди седмица ултрасите на домакините поискаха обяснение от някои футболисти, които според тях не се влагат максимално, като сред тях са Жереми Бога и Терем Мофи. Двамата състезатели дори бяха ударени и не попаднаха в групата за днешната среща.

Двата тима са съседи в класирането, като Анже е 11-и с 19 точки, а с две по-малко Ница заема 12-ата позиция.

Снимки: Imago

