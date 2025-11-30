Популярни
  3. Ланс победи Анже и оглави класирането във Франция

Ланс победи Анже и оглави класирането във Франция

  • 30 ное 2025 | 21:52
  • 652
  • 0
Ланс победи Анже и оглави класирането във Франция

Ланс стигна до успех с 2:1 при визитата си на Анже от 14-ия кръг на футболното първенство на Франция.

Опитният полузащитник Флориан Товен отбеляза и двете попадения за „миньорите“, с което те се изкачиха на върха в класирането, като събраха 31 точки. На втора позиция е Пари Сен Жермен с 30, а топ 3 допълва Олимпик Марсилия с 29.

Почетното попадение за Анже вкара Хароуна Джибрин в 76-ата минута. В добавеното време на срещата Товен от добра позиция стреля в гредата, с което пропусна да запише хеттрик.

