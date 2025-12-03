Треньорът на Ница е решил да остане начело на тима въпреки драмите и побоя

Както и се очакваше, старши треньорът на Ница Франк Ез се срещна тази сутрин с футболистите, но не за да обяви оставката си, а за да ги информира, че е решил да продължи работата си и заедно да се измъкнат от трудната ситуация, в която се намират, съобщи вестник „Екип“. Треньорът е заявил на играчите си, че иска да продължи мисията си начело на Ница , убеден заедно с тях, че могат да обърнат нещата. 54-годишният мениджър, който пристигна в Ница от Ланс през лятото на 2024-а година, се нуждаеше от ден за размисъл, преди да вземе окончателно решение. Във вторник Ез разговаря подробно с екипа си, а тази сутрин се появи в съблекалнята. За сряда са насрочени разговори с ръководството на клуба.

Прокуратурата започна разследване след нападението срещу футболистите на Ница

Тимът от Лазурния бряг има само поражения в Лига Европа, а в Лига 1 е на десето място, но е в серия от четири поредни загуби, като последният му успех е срещу Лил в края на октомври.

Поредицата от от лоши резултати провокира нервни изблици от привържениците на клуба и около 400 от тях причакаха отбора на клубната база след поражението с 1:3 от Лориен. Шефовете не бяха много щастливи от този разговор и подадоха жалба в прокуратурата, която пък се самосезира и започна проверка. Ница ще се покаже и пред българската публика, тъй като в последния ден от европейските клубни турнири ще се изправи срещу Лудогорец (Разград).

Двама футболисти на Ница не искат да играят повече за клуба след агресията от фенове, Френската лига осъди насилието

