  Ница
Треньорът на Ница е решил да остане начело на тима въпреки драмите и побоя

  3 дек 2025 | 11:46
  • 123
  • 0
Както и се очакваше, старши треньорът на Ница Франк Ез се срещна тази сутрин с футболистите, но не за да обяви оставката си, а за да ги информира, че е решил да продължи работата си и заедно да се измъкнат от трудната ситуация, в която се намират, съобщи вестник „Екип“. Треньорът е заявил на играчите си, че иска да продължи мисията си начело на Ница , убеден заедно с тях, че могат да обърнат нещата. 54-годишният мениджър, който пристигна в Ница от Ланс през лятото на 2024-а година, се нуждаеше от ден за размисъл, преди да вземе окончателно решение. Във вторник Ез разговаря подробно с екипа си, а тази сутрин се появи в съблекалнята. За сряда са насрочени разговори с ръководството на клуба.

Тимът от Лазурния бряг има само поражения в Лига Европа, а в Лига 1 е на десето място, но е в серия от четири поредни загуби, като последният му успех е срещу Лил в края на октомври.

Поредицата от от лоши резултати провокира нервни изблици от привържениците на клуба и около 400 от тях причакаха отбора на клубната база след поражението с 1:3 от Лориен. Шефовете не бяха много щастливи от този разговор и подадоха жалба в прокуратурата, която пък се самосезира и започна проверка. Ница ще се покаже и пред българската публика, тъй като в последния ден от европейските клубни турнири ще се изправи срещу Лудогорец (Разград).

Снимки: Gettyimages

