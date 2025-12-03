Прокуратурата започна разследване след нападението срещу футболистите на Ница

Прокуратурата започна разследване за тежка телесна повреда, след като фенове на френския Ница са нападнали собствените си играчи. Двама футболисти са подали жалби след инциденти, когато са се върнали в града след загубата с 1:3 като гост на Лориен в неделя, заяви прокурор Дамиен Мартинели. Това са Жереми Бога и Терем Мофи, които са съобщили, че не се чувстват добре след нападението.

Според прокуратурата и двамата играчи са съобщили, че автобусът на отбора е бил блокиран от близо 200 фенове, когато е пристигнал обратно на базата на клуба. Заради тълпата им е било казано да напуснат автобуса и да отидат пеша до тренировъчния център. След като напуснали превозното средство, те разказват, че са били оплюти и обидени, нападнати с юмруци и ритници от маскирани фенове. В крайна сметка те са успели да стигнат до тренировъчния център.

🚨 | Franck Haise is close to reaching an agreement with Nice to leave his post. The INEOS-owned club's head coach is set to announce his departure to his players on Wednesday. (N-M)https://t.co/qPu1aUKNUh — Get French Football News (@GFFN) December 2, 2025

В рамките на разследването вече се провеждат множество разпити. От ръководството на Ница осъдиха насилието.

Спортният вестник “Екип” съобщи, че спортният директор Флориан Морис също е бил ударен и плют от тълпата.

Several OGC Nice players have asked their agents to urgently find them a new club, following the violent scenes outside the club's training ground on Sunday night, as per @Romain_Molina.https://t.co/f9KN1xViU0 — Get French Football News (@GFFN) December 2, 2025

Свидетел каза пред изданието, че Мофи е бил нападнат най-жестоко.

„Скъсаха му шапката от главата, дърпаха го за косата и след това му нанесоха около 10 удара, включително някои в долната част на корема“, разказа свидетел пред вестника.