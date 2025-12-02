Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ница
  3. От Ница осъдиха остро побоя над Бога и Мофи

От Ница осъдиха остро побоя над Бога и Мофи

  • 2 дек 2025 | 02:01
  • 239
  • 0
От Ница осъдиха остро побоя над Бога и Мофи

Френският футболен клуб Ница излезе с изявление след инцидента, при който играчи на отбора бяха нападнати и бити от собствените си привърженици след поражението от Лориен с 1:3. От гнева на ултрасите пострадаха Жереми Бога и Терем Мофи.

От клуба заявиха, че разбират недоволството на феновете, предизвикано от поредицата от слаби резултати.

Фенове на съперник на Лудогорец в Европа удряха и ритаха играчи на тима
Фенове на съперник на Лудогорец в Европа удряха и ритаха играчи на тима

„Инцидентите, които се случиха, са неприемливи. Няколко членове на отбора бяха нападнати. Ница изразява пълната си подкрепа и осъжда тези действия по най-категоричен възможен начин“, се казва в изявлението.

"Орлетата" заемат 10-о място в класирането на Лига 1 със 17 точки.

