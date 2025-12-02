От Ница осъдиха остро побоя над Бога и Мофи

Френският футболен клуб Ница излезе с изявление след инцидента, при който играчи на отбора бяха нападнати и бити от собствените си привърженици след поражението от Лориен с 1:3. От гнева на ултрасите пострадаха Жереми Бога и Терем Мофи.
От клуба заявиха, че разбират недоволството на феновете, предизвикано от поредицата от слаби резултати.
„Инцидентите, които се случиха, са неприемливи. Няколко членове на отбора бяха нападнати. Ница изразява пълната си подкрепа и осъжда тези действия по най-категоричен възможен начин“, се казва в изявлението.
"Орлетата" заемат 10-о място в класирането на Лига 1 със 17 точки.