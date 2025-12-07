Дончич се завръща за Лейкърс, ЛеБрон под въпрос за мача с Филаделфия

Словенската суперзвезда Лука Дончич беше изваден от списъка с контузени баскетболисти на Лос Анджелис Лейкърс, след като пропусна два последователни мача по лични причини и по-специално заради раждането на второто му дете в събота.

Тимът, воден от треньора Джей Джей Редик, ще гостува на Филаделфия 76ърс в следващия си двубой, като се очаква тогава Дончич да се завърне в състава.

По-рано тази седмица роденият в Любляна играч пътува до Словения, за да бъде до половинката си Анамария Голтес при раждането на втората им дъщеря Оливия.

Лос Анджелис Лейкърс дели с Денвър Нъгетс второто място в класирането в Западната конференция на НБА с баланс 16-6.

26-годишният Лука Дончич в момента е начело в класацията по резултатност със средно 35.3 точки на мач, заедно с 8.9 асистенции, 8.9 борби, 1.6 откраднати топки и 0.6 чадъра за 16 участия.

Под въпрос за двубоя с Филаделфия е 40-годишният ЛеБрон Джеймс.

Снимки: Gettyimages