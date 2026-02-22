Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  3. Всички носители на Купата на България при мъжете

Всички носители на Купата на България при мъжете

  • 22 фев 2026 | 17:46
  • 232
  • 0

Черно море Тича и Локомотив Пловдив ще определят носителя на efbet Купа България 2026. Финалът на турнира ще се проведе днес от 18:00 ч. в “Арена Ботевград”.

За втора поредна година варненци ще се борят за трофея, като през 2025 г. те спечелиха в Самоков с 89:81 срещу Балкан. До момента “моряците” имат общо 5 Купи на страната - от 1998, 1999, 2000, 2015, 2025 г.

Срещу себе си действащият носител на трофея ще има за съперник дебютант в турнира. Локомотив Пловдив за първи път в историята си ще се бори за трофея. По пътя към финала в Ботеград отборът на Асен Николов преодоля тимове, които са вдигали Купата - Берое Стара Загора и Рилски спортист. В последния си мач “черно-белите” спечелиха срещу самоковци след 100:99 в драма с продължение.

Преди да разберем кой ще постави името си със златни букви в историята, ето и кои са всички носители на Купата на България:

Година | Шампион | Финалист:

2025 | Черно море Тича | Балкан

2024 | Черноморец | Спартак Плевен

2023 | Левски | ЦСКА

2022 | Рилски спортист | Левски

2021 | Рилски спортист | Левски Лукойл

2020 | Левски Лукойл | Балкан

2019 | Левски Лукойл | Берое

2018 | Рилски спортист | Левски Лукойл

2017 | Берое | Лукойл Академик

2016 | Рилски спортист | Лукойл Академик

2015 | Черно море Порт Варна | Лукойл Академик

2014 | Левски | Черно море Порт Варна

2013 | Лукойл Академик | Левски

2012 | Лукойл Академик | Левски

2011 | Лукойл Академик | Левски

2010 | Левски | Рилски спортист

2009 | Левски | Лукойл Академик

2008 | Лукойл Академик | Черно море Еврохолд

2007 | Лукойл Академик | Левски

2006 | Лукойл Академик | Черно море Интерком груп

2005 | ЦСКА | Лукойл Академик

2004 | Лукойл Академик | ЦСКА

2003 | Лукойл Академик | Черно море ММ Биър

2002 | Лукойл Академик | Левски

2001 | Левски | Черно море

2000 | Черно море | Левски

1999 | Черно море | —

1998 | Черно море Соди | —

1997 | Славия ВИС-2 | —

1996 | Плама Плевен | —

1995 | Компакт Димитровград | —

1994 | ЦСКА | —

1993 | Левски Тотел | —

1992 | ЦСКА | —

1991 | ЦСКА | —

1990 | ЦСКА | —

1989 | ЦСКА | —

1988 | Балкан | —

1987 | Балкан | —

1986 | Балкан | —

1985 | ЦСКА | —

1984 | ЦСКА | —

1983 | Левски-Спартак | —

1982 | Левски-Спартак | —

1981 | ЦСКА | —

1980 | ЦСКА | —

1979 | Левски-Спартак | —

1978 | ЦСКА | —

1977 | ЦСКА | —

1976 | Левски-Спартак | —

1975 | Черноморец | —

1974 | ЦСКА | —

1973 | ЦСКА | —

1972 | Левски-Спартак | —

1971 | Левски-Спартак | —

1970 | Балкан | —

1969 | Левски-Спартак | —

1968 | Спартак София | —

1967 | Спартак София | —

1966 | Локомотив София | —

1965 | Черноморец | —

1964 | ВИФ | —

1963 | ЦДНА | —

1962 | ЦДНА | —

1959 | Славия | —

1956 | Транспортен техникум | Академик Пловдив

1955 | ЦДНА | —

1954 | Академик София | —

1953 | ЦДНА | —

1952 | Академик София | —

1951 | Спартак София | —

Снимка: БФБаскетбол

