Всички носители на Купата на България при мъжете

Черно море Тича и Локомотив Пловдив ще определят носителя на efbet Купа България 2026. Финалът на турнира ще се проведе днес от 18:00 ч. в “Арена Ботевград”.
За втора поредна година варненци ще се борят за трофея, като през 2025 г. те спечелиха в Самоков с 89:81 срещу Балкан. До момента “моряците” имат общо 5 Купи на страната - от 1998, 1999, 2000, 2015, 2025 г.
Срещу себе си действащият носител на трофея ще има за съперник дебютант в турнира. Локомотив Пловдив за първи път в историята си ще се бори за трофея. По пътя към финала в Ботеград отборът на Асен Николов преодоля тимове, които са вдигали Купата - Берое Стара Загора и Рилски спортист. В последния си мач “черно-белите” спечелиха срещу самоковци след 100:99 в драма с продължение.
Преди да разберем кой ще постави името си със златни букви в историята, ето и кои са всички носители на Купата на България:
Година | Шампион | Финалист:
2025 | Черно море Тича | Балкан
2024 | Черноморец | Спартак Плевен
2023 | Левски | ЦСКА
2022 | Рилски спортист | Левски
2021 | Рилски спортист | Левски Лукойл
2020 | Левски Лукойл | Балкан
2019 | Левски Лукойл | Берое
2018 | Рилски спортист | Левски Лукойл
2017 | Берое | Лукойл Академик
2016 | Рилски спортист | Лукойл Академик
2015 | Черно море Порт Варна | Лукойл Академик
2014 | Левски | Черно море Порт Варна
2013 | Лукойл Академик | Левски
2012 | Лукойл Академик | Левски
2011 | Лукойл Академик | Левски
2010 | Левски | Рилски спортист
2009 | Левски | Лукойл Академик
2008 | Лукойл Академик | Черно море Еврохолд
2007 | Лукойл Академик | Левски
2006 | Лукойл Академик | Черно море Интерком груп
2005 | ЦСКА | Лукойл Академик
2004 | Лукойл Академик | ЦСКА
2003 | Лукойл Академик | Черно море ММ Биър
2002 | Лукойл Академик | Левски
2001 | Левски | Черно море
2000 | Черно море | Левски
1999 | Черно море | —
1998 | Черно море Соди | —
1997 | Славия ВИС-2 | —
1996 | Плама Плевен | —
1995 | Компакт Димитровград | —
1994 | ЦСКА | —
1993 | Левски Тотел | —
1992 | ЦСКА | —
1991 | ЦСКА | —
1990 | ЦСКА | —
1989 | ЦСКА | —
1988 | Балкан | —
1987 | Балкан | —
1986 | Балкан | —
1985 | ЦСКА | —
1984 | ЦСКА | —
1983 | Левски-Спартак | —
1982 | Левски-Спартак | —
1981 | ЦСКА | —
1980 | ЦСКА | —
1979 | Левски-Спартак | —
1978 | ЦСКА | —
1977 | ЦСКА | —
1976 | Левски-Спартак | —
1975 | Черноморец | —
1974 | ЦСКА | —
1973 | ЦСКА | —
1972 | Левски-Спартак | —
1971 | Левски-Спартак | —
1970 | Балкан | —
1969 | Левски-Спартак | —
1968 | Спартак София | —
1967 | Спартак София | —
1966 | Локомотив София | —
1965 | Черноморец | —
1964 | ВИФ | —
1963 | ЦДНА | —
1962 | ЦДНА | —
1959 | Славия | —
1956 | Транспортен техникум | Академик Пловдив
1955 | ЦДНА | —
1954 | Академик София | —
1953 | ЦДНА | —
1952 | Академик София | —
1951 | Спартак София | —
Снимка: БФБаскетбол