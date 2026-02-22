Ръководството на Балкан с обръщение към феновете на отбора

Ръководството на Балкан излезе с обръщение към феновете на тима, в което ги увери, че тимът ще направи всичко възможно да се реваншира със спечелване на титлата в България, а на съдиите, които ръководиха полуфинала с Черно море от турнира за efbet Купа на България - да бъде потърсена отговорност.

Балкан, който бе домакин на турнира за Купата, отстъпи със 76:77 пред Черно море, като варненци стигнаха до победните си точки от наказателната линия по-малко от две секунди преди края. Фаулът бе отсъден на гарда на ботевградчани Константин Тошков за навлизане в пространството на крилото на Черно море Ламонт Уест.

Ето обръщението на клуба от Ботевград към привържениците на тима:

"Скъпи привърженици на Балкан,

Всички ние – играчи, треньори, ръководство и фенове – сме силно разочаровани от развоя на полуфиналния мач срещу Черно море, решен в последната секунда с поредица от спорни отсъждания.

БК Балкан винаги е защитавал принципите на честната игра и уважението към съперника и съдийството. Вярваме обаче, че именно в решаващите моменти стандартът на отсъжданията трябва да бъде безупречен, тъй като подобни решения имат пряко отражение върху доверието на феновете и имиджа на българския баскетбол. Ръководството на клуба ще изиска официален преглед на ситуацията от компетентните органи и очаква ясна, професионална и аргументирана позиция.

Искаме ясно да заявим: Балкан ще продължи да се бори на терена, да играе честно и да разчита на своята вярна публика. Вашата подкрепа е нашата най-голяма сила и ние не я приемаме за даденост.

Благодарим ви, че сте с нас – в победите и в трудните моменти.

С уважение,

Ръководството на БК Балкан".

