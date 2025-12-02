Популярни
  3. Лука Дончич: Не гледам много НБА, съжалявам

Словенският гард-крило на Лос Анджелис Лейкърс Лука Дончич беше видимо разочарован след поражението от Финикс Сънс, с което "Езерняците" прекъснаха серията си от седем победи в редовния сезон на НБА.

Следващият противник на тима от Лос Анджелис е Торонто Раптърс.

„Не гледам много НБА, съжалявам. Знам, че имат добър актив. Харесва ми треньорът им. Той ги кара да играят доста физически“, коментира 26-годишният словенски национал на пресконференция след загубата от Сънс, визирайки солидния старт на сезона за Раптърс под ръководството на сърбина Дарко Раякович.

Канадският отбор в момента е на четвърто място в класирането в Източната конференция на НБА с баланс 14-7. Лос Анджелис Лейкърс е втори в Западната конференция, изоставайки от Оклахома Сити Тъндър.

За 16 мача досега през сезона Лука Дончич има средно по 35.2 точки, 8.9 борби, 8.9 асистенции, 1.6 откраднати топки и 0.5 чадъра на мач.

