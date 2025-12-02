Дончич и Брънсън играчи на седмицата в НБА

Крилото-гард на Лос Анджелис Лейкърс Лука Дончич и гардът на Ню Йорк Никс Джейлън Брънсън бяха избрани за играчи на шестата седмица (24-30 ноември) от началото на сезона в НБА, съответво в Западната и Източната конференция.
"Езерняците" записаха 3 победи без поражение в този период, преди да загубят от Финикс Сънс през миналата нощ. Дончич пък регирстира средно по 37.3 точки, 8.7 борби и 10.3 асистенции в тези три срещи.
Джейлън Брънсън бе основната фигура за Никс и поведе тима към 4 победи от 4 мача през изминалата седмица. Брънсън имаше по 28.8 точки и 4.4 асистенции средно на мача в този период, като показа и страхотна ефективност при стрелбата от зоната за три точки - 40.7%.
Снимки: Gettyimages