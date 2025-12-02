Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Дончич и Брънсън играчи на седмицата в НБА

Дончич и Брънсън играчи на седмицата в НБА

  • 2 дек 2025 | 17:00
  • 217
  • 0
Дончич и Брънсън играчи на седмицата в НБА

Крилото-гард на Лос Анджелис Лейкърс Лука Дончич и гардът на Ню Йорк Никс Джейлън Брънсън бяха избрани за играчи на шестата седмица (24-30 ноември) от началото на сезона в НБА, съответво в Западната и Източната конференция.

"Езерняците" записаха 3 победи без поражение в този период, преди да загубят от Финикс Сънс през миналата нощ. Дончич пък регирстира средно по 37.3 точки, 8.7 борби и 10.3 асистенции в тези три срещи.

Джейлън Брънсън бе основната фигура за Никс и поведе тима към 4 победи от 4 мача през изминалата седмица. Брънсън имаше по 28.8 точки и 4.4 асистенции средно на мача в този период, като показа и страхотна ефективност при стрелбата от зоната за три точки - 40.7%.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Желко Обрадович събра легендарен отбор в Белград

Желко Обрадович събра легендарен отбор в Белград

  • 2 дек 2025 | 13:41
  • 811
  • 0
Това ли е бъдещата звезда на хърватския баскетбол?

Това ли е бъдещата звезда на хърватския баскетбол?

  • 2 дек 2025 | 13:24
  • 723
  • 0
Две звезди от НБА получиха контузии през изминалата нощ

Две звезди от НБА получиха контузии през изминалата нощ

  • 2 дек 2025 | 12:45
  • 753
  • 1
Лука Дончич: Не гледам много НБА, съжалявам

Лука Дончич: Не гледам много НБА, съжалявам

  • 2 дек 2025 | 12:24
  • 1473
  • 0
Ново предложение на женската НБА би гарантирало базова заплата от 1 милион долара за състезателките с максимални договори

Ново предложение на женската НБА би гарантирало базова заплата от 1 милион долара за състезателките с максимални договори

  • 2 дек 2025 | 11:18
  • 385
  • 0
Уембаняма може да се завърне в игра преди Коледа

Уембаняма може да се завърне в игра преди Коледа

  • 2 дек 2025 | 11:11
  • 620
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Арда 0:0 Ботев, Неделев се контузи на загрявката

Арда 0:0 Ботев, Неделев се контузи на загрявката

  • 2 дек 2025 | 16:53
  • 4570
  • 4
Десет от Локо (Сф) с четвърта поредна победа като гост, Делев отпразнува подобаващо ефектен гол от воле

Десет от Локо (Сф) с четвърта поредна победа като гост, Делев отпразнува подобаващо ефектен гол от воле

  • 2 дек 2025 | 17:22
  • 14442
  • 22
Левски обяви четири контроли в Турция, "сините" се събират за първа тренировка на 4 януари

Левски обяви четири контроли в Турция, "сините" се събират за първа тренировка на 4 януари

  • 2 дек 2025 | 15:02
  • 12066
  • 7
ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

  • 2 дек 2025 | 14:18
  • 19149
  • 6
Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

  • 2 дек 2025 | 11:18
  • 31443
  • 37
Кръгът във Втора лига завърши с резултатни срещи

Кръгът във Втора лига завърши с резултатни срещи

  • 2 дек 2025 | 15:52
  • 31919
  • 15