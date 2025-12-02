Дончич и Брънсън играчи на седмицата в НБА

Крилото-гард на Лос Анджелис Лейкърс Лука Дончич и гардът на Ню Йорк Никс Джейлън Брънсън бяха избрани за играчи на шестата седмица (24-30 ноември) от началото на сезона в НБА, съответво в Западната и Източната конференция.

Los Angeles Lakers guard Luka Dončić and New York Knicks guard Jalen Brunson have been named the NBA Western and Eastern Conference Players of the Week, respectively, for Week 6 of the 2025-26 season (Nov. 24-30). pic.twitter.com/HMc4gWmWbR — NBA Communications (@NBAPR) December 1, 2025

"Езерняците" записаха 3 победи без поражение в този период, преди да загубят от Финикс Сънс през миналата нощ. Дончич пък регирстира средно по 37.3 точки, 8.7 борби и 10.3 асистенции в тези три срещи.

Джейлън Брънсън бе основната фигура за Никс и поведе тима към 4 победи от 4 мача през изминалата седмица. Брънсън имаше по 28.8 точки и 4.4 асистенции средно на мача в този период, като показа и страхотна ефективност при стрелбата от зоната за три точки - 40.7%.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages