efbet Купа България 2026: Най-драматичните финали в историята през последните две десетилетия

Днес в “Арена Ботевград” ще бъде излъчен носителят на efbet Купа България 2026. В спора за трофея на терена ще се изправят Черно море Тича и Локомотив Пловдив.

Ето кои са най-драматичните финали в турнира от 2003 г. насам:

2015 г. - Плевен, зала “Балканстрой”:

- Лукойл Академик - Черно море Тича - 69:72 - в герой за варненци тогава се превръща Милян Пупович с 20 точки и 5 борби. Любопитното е, датата - 22 февруари 2015 г.

2014 г. - София, зала “Универсиада”:

- Левски - Черно море Тича - 100:97 - Брандън Хийт се разписа с 31 точки за “сините” тогава, а Лайънъл Чалмърс нанизва 29;

2012 г. - Самоков, “Арена Самоков”:

- Лукойл Академик - Левски - 83:81 - Брандън Хийт е най-добър за “студентите” в този мач с 31 точки и 6 асистенции;

2011 г. - София, зала “Универсиада”:

- Лукойл Академик - Левски - 81:80 - Божидар Аврамов е с ключов принос за триумфа на “студентите” в този финал с 21 точки и 6 асистенции;

2010 г. - Ямбол, зала “Диана”:

- Рилски спортист - Левски - 78:81 - Георги Чековски попада в центъра на вниманието за столичани в тази среща с 22 точки и 6 борби;