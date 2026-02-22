Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. efbet Купа България 2026: Най-драматичните финали в историята през последните две десетилетия

efbet Купа България 2026: Най-драматичните финали в историята през последните две десетилетия

  • 22 фев 2026 | 17:49
  • 183
  • 0
efbet Купа България 2026: Най-драматичните финали в историята през последните две десетилетия

Днес в “Арена Ботевград” ще бъде излъчен носителят на efbet Купа България 2026. В спора за трофея на терена ще се изправят Черно море Тича и Локомотив Пловдив.

Ето кои са най-драматичните финали в турнира от 2003 г. насам:

2015 г. - Плевен, зала “Балканстрой”:

- Лукойл Академик - Черно море Тича - 69:72 - в герой за варненци тогава се превръща Милян Пупович с 20 точки и 5 борби. Любопитното е, датата - 22 февруари 2015 г.

2014 г. - София, зала “Универсиада”:

- Левски - Черно море Тича - 100:97 - Брандън Хийт се разписа с 31 точки за “сините” тогава, а Лайънъл Чалмърс нанизва 29;

2012 г. - Самоков, “Арена Самоков”:

- Лукойл Академик - Левски - 83:81 - Брандън Хийт е най-добър за “студентите” в този мач с 31 точки и 6 асистенции;

2011 г. - София, зала “Универсиада”:

- Лукойл Академик - Левски - 81:80 - Божидар Аврамов е с ключов принос за триумфа на “студентите” в този финал с 21 точки и 6 асистенции;

2010 г. - Ямбол, зала “Диана”:

- Рилски спортист - Левски - 78:81 - Георги Чековски попада в центъра на вниманието за столичани в тази среща с 22 точки и 6 борби;

Следвай ни:

Още от Баскетбол

СK към БФБ излезе със становище относно спорната ситуация от края на мача между Балкан и Черно море Тича

СK към БФБ излезе със становище относно спорната ситуация от края на мача между Балкан и Черно море Тича

  • 22 фев 2026 | 15:45
  • 1301
  • 0
Турнирът по бокс “Странджа”, волейбол, минифутбол и футбол жени в програмата на Sportbg.bg

Турнирът по бокс “Странджа”, волейбол, минифутбол и футбол жени в програмата на Sportbg.bg

  • 22 фев 2026 | 14:39
  • 436
  • 0
Жесток бой в НБА между сина на легенда и играч на Маями

Жесток бой в НБА между сина на легенда и играч на Маями

  • 22 фев 2026 | 14:22
  • 5422
  • 2
Виктор Уембаняма поведе Сан Антонио за победата срещу Сакраменто

Виктор Уембаняма поведе Сан Антонио за победата срещу Сакраменто

  • 22 фев 2026 | 10:52
  • 538
  • 0
НБА продължи с шест мача

НБА продължи с шест мача

  • 22 фев 2026 | 06:20
  • 4897
  • 1
Цървена звезда грабна за шести пореден път Купата на Сърбия "Радивой Корач"

Цървена звезда грабна за шести пореден път Купата на Сърбия "Радивой Корач"

  • 21 фев 2026 | 23:48
  • 2001
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 1:2 Левски, Око-Флекс даде преднина на "сините"

ЦСКА 1948 1:2 Левски, Око-Флекс даде преднина на "сините"

  • 22 фев 2026 | 17:28
  • 96187
  • 320
Ливърпул догони Челси и Манчестър Юнайтед след гол в 97-ата минута

Ливърпул догони Челси и Манчестър Юнайтед след гол в 97-ата минута

  • 22 фев 2026 | 18:55
  • 14401
  • 25
Съставите на Тотнъм и Арсенал

Съставите на Тотнъм и Арсенал

  • 22 фев 2026 | 17:44
  • 2284
  • 4
САЩ срази Канада след продължение и е новият олимпийски шампион!

САЩ срази Канада след продължение и е новият олимпийски шампион!

  • 22 фев 2026 | 17:33
  • 14616
  • 13
На полувремето: Барселона 2:0 Леванте

На полувремето: Барселона 2:0 Леванте

  • 22 фев 2026 | 17:15
  • 5171
  • 20
Последен ден на Игрите в Милано - Кортина 2026: шведски триумф в дебюта на 50 км при жените

Последен ден на Игрите в Милано - Кортина 2026: шведски триумф в дебюта на 50 км при жените

  • 22 фев 2026 | 14:03
  • 16464
  • 3