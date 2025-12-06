Прекрасно събитие в живота на Лука Дончич

Словенската суперзвезда Лука Дончич стана баща за втори път. Неговата избраница Анамария Голтес роди момче. Дончич напусна за кратко отбора на Лос Анджелис Лейкърс, тъй като отпътува за Словения, за да бъде до Анамария по време на раждането.

Първоначално словенските медии разпространиха новината, че Лука и Анамария са се сдобили с втора наследница, но след това се появи информация, че бебето е момче, а също така стана ясно и името, което родителите са избрали за него.

Момчето е получило две имена, тоест има второ име, което е обичайно в Америка, и се казва Матео Остин. Гордият баща сподели това със своите последователи в социалните мрежи.

Между другото, по-голямата дъщеря на двойката се казва Габриела и е родена в края на 2023 година.

Luka via Instagram: "Welcome Mateo Austin Doncic 🥰"



He named him Austin as a middle name, I'm crying 😭 pic.twitter.com/VZUedPMyeq — . (@LakerFan1234000) December 5, 2025

Любовта на Лука и Анамария датира още от детството – те се запознават по време на лятна почивка на хърватския остров Крък, когато Дончич е бил само на 12 години. Официална двойка стават, когато Лука навършва 16 години – тяхното познанство, което тогава е било само приятелство, с времето прераства в дълбока и искрена любов. Двойката е заедно от 2016 година и въпреки предизвикателствата, които носи животът под зоркото око на обществеността, връзката им става все по-силна с всяка изминала година.

Символично – романтичната церемония се е състояла на 7.7., което всъщност е номерът на фланелката на Лука Дончич (77). Бъдещата „госпожа Дончич“ е модел, инфлуенсър и предприемач, градила кариера успоредно със своя приятел, само че на малко по-различен „фронт“. Освен всичко това, винаги е била негова подкрепа.

Годеницата на Лука често споделя моменти от техния дом в своя Инстаграм профил – моменти на приготвяне на здравословни ястия, съвместни забавления... Напоследък често споделяше със своите последователи и своите размисли за бременността, както и за това как ще изглежда животът с две малки деца.

Анамария е родена на 30 април 1998 г. в Загорие и е израснала в семейство, където майка ѝ е дипломиран юрист, а баща ѝ е завършил Университета в Любляна. Тя има и по-малка сестра на име Пия. Анна Мария е тръгнала по стъпките на родителите си и е записала Икономически факултет в Университета в Любляна, като не е искала да се откаже от образованието си дори след преместването си в Съединените американски щати.