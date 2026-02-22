Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Очаквайте на живо: Церемонията по закриване на Олимпийските игри

Очаквайте на живо: Церемонията по закриване на Олимпийските игри

  • 22 фев 2026 | 21:00
  • 573
  • 0
Очаквайте на живо: Церемонията по закриване на Олимпийските игри

След серия от вълнуващи финали, исторически постижения и сензационни изненади, Милано и Кортина д’Ампецо ще спуснат завесата на Зимните олимпийски игри 2026 с пищна церемония по закриването от 21:30 часа българско време тази вечер.

Събитието ще отдаде почит на всички спортисти от последното издание на турнира и ще постави основите за Зимните олимпийски игри 2030, които ще се проведат във Френските Алпи.

Церемонията по закриването ще се състои в Арена ди Верона – исторически римски амфитеатър в Града на Ромео и Жулиета. Мястото се намира на около два часа път с кола от Милано и на около три часа от Кортина д’Ампецо.

В програмата ще бъдат включен парад на участващите спортисти, които ще дефилират заедно в знак на единство. Ще видим и традиционното предаване на олимпийското знаме на домакините на Зимните олимпийски игри 2030 от Франция. Ще бъдат връчени последните медали и ще се случи изгасването на олимпийския огън.

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Олимпиец даде всичко от себе си, но се размина с ласките на руска красавица

Олимпиец даде всичко от себе си, но се размина с ласките на руска красавица

  • 22 фев 2026 | 15:27
  • 2913
  • 5
САЩ срази Канада след продължение и е новият олимпийски шампион!

САЩ срази Канада след продължение и е новият олимпийски шампион!

  • 22 фев 2026 | 17:33
  • 30503
  • 46
Швеция ликува в олимпийския финал по кърлинг

Швеция ликува в олимпийския финал по кърлинг

  • 22 фев 2026 | 15:11
  • 964
  • 2
Скандалът в кърлинга е като крачките в баскетбола

Скандалът в кърлинга е като крачките в баскетбола

  • 22 фев 2026 | 15:02
  • 1089
  • 0
Президентът на Международния съюз по биатлон Оле Далин получи специална награда от МОК

Президентът на Международния съюз по биатлон Оле Далин получи специална награда от МОК

  • 22 фев 2026 | 15:00
  • 592
  • 0
Бенямин Карл: Паралелният гигантски слалом е зимната версия на MotoGP, 99% остава

Бенямин Карл: Паралелният гигантски слалом е зимната версия на MotoGP, 99% остава

  • 22 фев 2026 | 15:00
  • 739
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски с ключов обрат срещу ЦСКА 1948 в борбата за титлата! ВАР с куп намеси в Бистрица

Левски с ключов обрат срещу ЦСКА 1948 в борбата за титлата! ВАР с куп намеси в Бистрица

  • 22 фев 2026 | 18:42
  • 146286
  • 725
Ливърпул догони Челси и Манчестър Юнайтед след гол в 97-ата минута

Ливърпул догони Челси и Манчестър Юнайтед след гол в 97-ата минута

  • 22 фев 2026 | 17:55
  • 35865
  • 40
Веласкес: Напълно заслужено победихме

Веласкес: Напълно заслужено победихме

  • 22 фев 2026 | 19:04
  • 7841
  • 35
Доминация на Арсенал в дербито, Езе отново разплака Тотнъм

Доминация на Арсенал в дербито, Езе отново разплака Тотнъм

  • 22 фев 2026 | 20:37
  • 16586
  • 43
Барселона свали Реал Мадрид от върха без никакви проблеми

Барселона свали Реал Мадрид от върха без никакви проблеми

  • 22 фев 2026 | 19:14
  • 21843
  • 52