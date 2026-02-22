Очаквайте на живо: Церемонията по закриване на Олимпийските игри

След серия от вълнуващи финали, исторически постижения и сензационни изненади, Милано и Кортина д’Ампецо ще спуснат завесата на Зимните олимпийски игри 2026 с пищна церемония по закриването от 21:30 часа българско време тази вечер.

Събитието ще отдаде почит на всички спортисти от последното издание на турнира и ще постави основите за Зимните олимпийски игри 2030, които ще се проведат във Френските Алпи.

Церемонията по закриването ще се състои в Арена ди Верона – исторически римски амфитеатър в Града на Ромео и Жулиета. Мястото се намира на около два часа път с кола от Милано и на около три часа от Кортина д’Ампецо.

В програмата ще бъдат включен парад на участващите спортисти, които ще дефилират заедно в знак на единство. Ще видим и традиционното предаване на олимпийското знаме на домакините на Зимните олимпийски игри 2030 от Франция. Ще бъдат връчени последните медали и ще се случи изгасването на олимпийския огън.