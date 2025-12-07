Популярни
Претендентите за титлата с различни подходи към състезанието в Абу Даби

  • 7 дек 2025 | 13:12
  • 2124
  • 0

Със сигурност основния фокус на всички по време на днешната Гран При на Абу Даби ще бъде върху тримата претенденти за световната титла Ландо Норис, Макс Верстапен и Оскар Пиастри.

Днес Формула 1 ще има своя нов световен шампион
Днес Формула 1 ще има своя нов световен шампион

Още преди старта обаче се вижда разлика в подхода на тримата към надпреварата на „Яс Марина“, в която Верстапен ще потегли от полпозишъна пред Норис и Пиастри, които ще стартират втори и трети. Разликата идва от гледна точка гумите, с които тримата разполагат.

Пирели прогнозира един бокс, но са възможни и два
Пирели прогнозира един бокс, но са възможни и два

Дуото на Макларън Норис и Пиастри имат по един комплект чисто нови средно твърди гуми и два комплект нови твърди сликове. При Верстапен ситуацията е обратната, което означава, че пилотът на Ред Бул поне има информация за поведението на твърдите гуми този уикенд, макар и от първата тренировка в петък. И тримата разполагат с три комплекта от меките гуми, които те използваха в хода на вчерашната квалификация на „Яс Марина“.

Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Снимки: Imago

