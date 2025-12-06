Никола Цолов: Очаквах да съм на подиума в Катар

Българският пилот Никола Цолов се качи на подиума едва в третия си старт във Формула 2 днес в Абу Даби. Той дебютира в шампионата в предишния кръг в Катар, където до последния рестарт се бори за третото място в спринта, а в основното състезание завърши седми и взе първите си точки.

Днес Никола направи отличен старт и излезе от пети трети в първите метри и в първия завой, а след това запази тази позиция до финала.

A dramatic start to our final Sprint Race of the season! 😳#F2 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/bJRCoU0dgC — Formula 2 (@Formula2) December 6, 2025

Никола Цолов си подари първи подиум във Формула 2 за Никулден

„Очаквах да съм на подиума в спринта в Катар, но е добре, че го постигнах тук – заяви Никола на пресконференцията след финала. – Състезанието определено беше трудно, изостанах малко от двамата пред мен, но успях да запазя добро темпо, за да финиширам трети. Щастлив съм, че постигнах първия си подиум, който ми беше цел и сега ще се фокусирам върху следващите неща.

„Имах високи очаквания за дебюта ми във Формула 1. Не бях напълно доволен от седмото място в Катар. Но след това си помислих, че тези момчета са карали 12 кръга, те познават колата много добре, а аз стартирах за първи път, както и карах за първи път с меките сликове и завърших седми.

Кампос-младши даде висока оценка на Никола Цолов

„Все още нямам тяхното темпо, но мисля, че стартът ми е положителен. Доволен съм, като гледам и резултатите на другите пилоти, които са участвали като мен в последните два кръга от сезона. Все пак, основната ми цел е следващият сезон.

„Вълнувам се за 2026, имаме много работа с Кампос, за да можем да се борим за място в топ 3 във всяка квалификацията, точно както го направи Форнароли тази година. Това ще е целта ни. Но имаме още много неща, които да подобрим. В началото на състезанието мислех, че ще натискам, но скоро изостанах от тях, така че определено имаме още по какво да работим.“

Жалко! Наказаха Никола Цолов след квалификацията в Абу Даби

Никола Цолов с нова фантастична квалификация във Формула 2

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages