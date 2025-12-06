Леклер: Болезнено е да се радваме на петото място

Шарл Леклер завърши пети в квалификацията в Абу Даби, като пое сериозни рискове и в двете си бързи обиколки в третата част, за да е по-напред в класирането.

„Колата днес беше много трудна за каране, особено във втората част на квалификацията – обясни Шарл след финала. – Беше много сложно да направя добра обиколка, но успях и стигнах до топ 10.

Недостижимият Верстапен не остави шанс на Норис и Пиастри в квалификацията в Абу Даби

„Доволен съм, но е болезнено да се радваме на петото място. Ситуацията обаче сега е такава, това е максимумът на колата, с която разполагаме. Но петото място е разочароващо.

„Между втората и третата тренировка променихме напълно колата, но в квалификацията трудно се виждаше подобрение. В третата част атакувах максимално и въпросът беше дали ще успея да завърша обиколката или ще се ударя в някоя стена. Но не можех да взема нещо повече от автомобила.“

Снимки: Gettyimages