29-о издание на международната бойна верига SENSHI
  3. Леклер: Болезнено е да се радваме на петото място

Леклер: Болезнено е да се радваме на петото място

  • 6 дек 2025 | 20:05
  • 417
  • 0

Шарл Леклер завърши пети в квалификацията в Абу Даби, като пое сериозни рискове и в двете си бързи обиколки в третата част, за да е по-напред в класирането.

„Колата днес беше много трудна за каране, особено във втората част на квалификацията – обясни Шарл след финала. – Беше много сложно да направя добра обиколка, но успях и стигнах до топ 10.

„Доволен съм, но е болезнено да се радваме на петото място. Ситуацията обаче сега е такава, това е максимумът на колата, с която разполагаме. Но петото място е разочароващо.

„Между втората и третата тренировка променихме напълно колата, но в квалификацията трудно се виждаше подобрение. В третата част атакувах максимално и въпросът беше дали ще успея да завърша обиколката или ще се ударя в някоя стена. Но не можех да взема нещо повече от автомобила.“

Снимки: Gettyimages

