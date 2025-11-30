Ветераните Меси и Алба асистираха на младите надежди за голов рецитал, класирал Интер Маями на финал в МЛС!

Интер Маями се класира за големия финал в Мейджър Лийг Сокър на САЩ и Канада! “Чаплите” разбиха с 5:1 тима на Ню Йорк Сити в заключителния двубой от Източната конференция на “Чейз Стейдиъм” във Форт Лоридейл, щата Флорида.
Така ветераните Жорди Алба и Серхио ще могат да изпеят своята “Лебедова песен” повече от достойно с трофей. Именно Алба направи две асистенции в днешния мач.
И двамата обявиха, че ще приключат състезателната си кариера след края на този сезон.
Логично, старши треньорът Хавиер Масчерано до последно ще им дава възможност да вземат участие и да бъдат полезни на отбора от Маями. Така те и днес бяха сред титулярите, като заедно с тях стартира и Лионел Меси, който също многократно загатна, че съвсем скоро може да приключи с професионалния футбол, а и той също се отчете с асистенция в двубоя.
Другата голяма звезда на “чаплите” Луис Суарес започна двубоя на резервната скамейка и се появи съвсем в края в 82-рата минута, когато замени Матео Силвети.
През първото полувреме домакините от Интер Маями вкараха два гола, с които си гарантираха за определен период комфортен аванс.
И двете попадения вкара Тадео Аленде (14', 23’).
Малко преди почивката обаче гостите върнаха един гол, който бе реализиран от Джъстин Хаак (37’).
Така втората част стартира без нищо да е ясно и нюйоркчани тепърва можеха да осъществят обрат. Това в крайна сметка не се случи и “чаплите” стигнаха до три нови гола.
Един от тях отбеляза Матео Силвети (67’), а друг добави Талеско Сеговия (83’).
Минута преди края на редовното време пък Тадео Аленде (89’) оформи своя хеттрик.
Така благодарение на победата Интер Маями не просто се класира за големия финал, но и завоюва титлата от Източната конференция на Мейджър Лийг Сокър, като след края на срещата се проведе церемония по награждаването.
В спор за титлата звездният проект на Дейвид Бекъм ще се изправи срещу шампиона на Западната конференция. Той ще бъде определен от победителя в двубоя между Сан Диего и Ванкувър Уайткапс. Техният сблъсък също е в днешния 30-и ноември (неделя), като той беше насрочен за 4:00 часа българско време, но стартира с известно закъснение.