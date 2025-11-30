Ветераните Меси и Алба асистираха на младите надежди за голов рецитал, класирал Интер Маями на финал в МЛС!

Интер Маями се класира за големия финал в Мейджър Лийг Сокър на САЩ и Канада! “Чаплите” разбиха с 5:1 тима на Ню Йорк Сити в заключителния двубой от Източната конференция на “Чейз Стейдиъм” във Форт Лоридейл, щата Флорида.

One down. One to go. Vamos 💗 pic.twitter.com/suyynLtp4W — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 30, 2025

Така ветераните Жорди Алба и Серхио ще могат да изпеят своята “Лебедова песен” повече от достойно с трофей. Именно Алба направи две асистенции в днешния мач.

И двамата обявиха, че ще приключат състезателната си кариера след края на този сезон.

Логично, старши треньорът Хавиер Масчерано до последно ще им дава възможност да вземат участие и да бъдат полезни на отбора от Маями. Така те и днес бяха сред титулярите, като заедно с тях стартира и Лионел Меси, който също многократно загатна, че съвсем скоро може да приключи с професионалния футбол, а и той също се отчете с асистенция в двубоя.

The XI chosen for tonight ⚔️ pic.twitter.com/oz05YRixVb — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 29, 2025

Другата голяма звезда на “чаплите” Луис Суарес започна двубоя на резервната скамейка и се появи съвсем в края в 82-рата минута, когато замени Матео Силвети.

През първото полувреме домакините от Интер Маями вкараха два гола, с които си гарантираха за определен период комфортен аванс.

GOOOL! Allende abre la cuenta con un bombazo 🔥 pic.twitter.com/FnlC0bJmGF — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 29, 2025

И двете попадения вкара Тадео Аленде (14', 23’).

Малко преди почивката обаче гостите върнаха един гол, който бе реализиран от Джъстин Хаак (37’).

A BULLET HEADER FROM JUSTINHO GETS US BACK IN THE GAME ✈️ pic.twitter.com/p5xeiQc2GW — New York City FC (@newyorkcityfc) November 29, 2025

Така втората част стартира без нищо да е ясно и нюйоркчани тепърва можеха да осъществят обрат. Това в крайна сметка не се случи и “чаплите” стигнаха до три нови гола.

Messi ➡️ Toto 🔥 VAMOSSSS pic.twitter.com/fvy4n3Am0L — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 30, 2025

Един от тях отбеляза Матео Силвети (67’), а друг добави Талеско Сеговия (83’).

WE ARE EASTERN CONFERENCE CHAMPIONS. 🏆💫



One down. One to go! pic.twitter.com/tPEXYrTg7i — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 30, 2025

Минута преди края на редовното време пък Тадео Аленде (89’) оформи своя хеттрик.

FREEDOM TO DREAM 💗 pic.twitter.com/QFknlZq4Vj — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 30, 2025

Така благодарение на победата Интер Маями не просто се класира за големия финал, но и завоюва титлата от Източната конференция на Мейджър Лийг Сокър, като след края на срещата се проведе церемония по награждаването.

В спор за титлата звездният проект на Дейвид Бекъм ще се изправи срещу шампиона на Западната конференция. Той ще бъде определен от победителя в двубоя между Сан Диего и Ванкувър Уайткапс. Техният сблъсък също е в днешния 30-и ноември (неделя), като той беше насрочен за 4:00 часа българско време, но стартира с известно закъснение.