Меси задмина Пушкаш!

  • 30 ное 2025 | 05:03
Меси задмина Пушкаш!

Интер Маями разби Ню Йорк Сити с 5:1, с което се класира за големия финал в Мейджър Лийг Сокър, като за успеха с асистенция се отчете Лионел Меси.

С това общият му брой асистенции в кариерата достига 405, с което чупи рекорда, държан преди това от легендарния унгарски нападател Ференц Пушкаш.

Само този сезон неуморимият аржентинец изигра 40 мача във всички турнири, в които отбеляза 38 гола и направи 22 асистенции.

Данило донесе легендарен триумф на Фламенго в Копа Либертадорес

  • 30 ное 2025 | 01:11
Марсилия пропусна нова възможност да стъпи на върха

  • 30 ное 2025 | 00:54
Атлетико Мадрид продължи с победите

  • 30 ное 2025 | 00:28
Тотнъм продължи да разочарова на своя стадион

  • 30 ное 2025 | 00:07
Милан изтръгна нова важна победа, късна намеса на ВАР вбеси Алегри и Лацио

  • 29 ное 2025 | 23:51
Таре коментира ситуацията с договорите на Менян и Модрич

  • 29 ное 2025 | 23:35
Данило донесе легендарен триумф на Фламенго в Копа Либертадорес

  • 30 ное 2025 | 01:11
ЦСКА продължава да лети при Янев, разправи се брутално със Спартак за седма поредна победа

  • 29 ное 2025 | 19:29
Милан изтръгна нова важна победа, късна намеса на ВАР вбеси Алегри и Лацио

  • 29 ное 2025 | 23:51
По-малко от обиколка не стигна на Никола Цолов за подиум във Формула 2

  • 29 ное 2025 | 19:16
Невероятен Венислав Антов с фантастични 45 точки, Туркоа измъкна драматична победа във Франция

  • 29 ное 2025 | 22:55
Барселона си подари измъчена победа

  • 29 ное 2025 | 19:13
