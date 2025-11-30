Меси задмина Пушкаш!

Интер Маями разби Ню Йорк Сити с 5:1, с което се класира за големия финал в Мейджър Лийг Сокър, като за успеха с асистенция се отчете Лионел Меси.

Ветераните Меси и Алба асистираха на младите надежди за голов рецитал, класирал Интер Маями на финал в МЛС!

С това общият му брой асистенции в кариерата достига 405, с което чупи рекорда, държан преди това от легендарния унгарски нападател Ференц Пушкаш.

¡SALUDEN AL JUGADOR CON MÁS ASISTENCIAS DE LA HISTORIA! 🐐



🤩 Messi llegó a los 405 pase-gol y superó el récord de Puskás. pic.twitter.com/7y7qyLOakB — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 30, 2025

Само този сезон неуморимият аржентинец изигра 40 мача във всички турнири, в които отбеляза 38 гола и направи 22 асистенции.