Меси задмина Пушкаш!

Интер Маями разби Ню Йорк Сити с 5:1, с което се класира за големия финал в Мейджър Лийг Сокър, като за успеха с асистенция се отчете Лионел Меси.
Ветераните Меси и Алба асистираха на младите надежди за голов рецитал, класирал Интер Маями на финал в МЛС!
С това общият му брой асистенции в кариерата достига 405, с което чупи рекорда, държан преди това от легендарния унгарски нападател Ференц Пушкаш.
Само този сезон неуморимият аржентинец изигра 40 мача във всички турнири, в които отбеляза 38 гола и направи 22 асистенции.