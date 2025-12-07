Популярни
Фенербахче стъпи накриво

  • 7 дек 2025 | 03:48
  • 213
Фенербахче стъпи накриво

Фенербахче записа второ поредно равенство в турското първенство. Отборът на Доменико Тедеско направи 1:1 срещу Истанбул Башакшехир и вече изостава на 3 точки от лидера Галатасарай, който ден по-рано надви драматично Самсунспор с гол в добавеното време.

"Фенерите" стартираха с много желание и на няколко пъти пропуснаха да излязат напред в резултата. Най-чистото положение пропусна Фред, който с глава стреля в десния страничен стълб. Постепенно ролите се размениха и домакините започнаха да застрашават вратата, пазена от Едерсон. Бразилският страж показа класа, като спаси удар на Елдор Шомуродов, който се опита да го прехвърли.

В 64-тата минута Марко Асенсио центрира от корнер, а Милан Шкриняр се ориентира най-добре в наказателното поле и откри в полза на Фенербахче. Последва отменен гол на гостите заради засада, а в 80-ата минута Бертуг Йълдъръм се разписа отблизо с глава и донесе равенството на Истанбул Башакшехир, който заема 9-а позиция в класирането.

В другите съботни мачове Коняспор и Ризеспор завършиха 1:1, а при същия резултат приключи и срещата Еюпспор - Коджаелиспор.

Снимки: Imago

