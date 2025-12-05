Фенербахче напира за Сьорлот

Фенербахче ще се срещне с агента на нападателя на Атлетико Мадрид Александър Сьорлот следващата седмица, съобщи журналистът Ягиз Сабунджуоглу в социалната мрежа “X”.

Ако испанският клуб подпише с нов офанзивен футболист през януари, Фенербахче ще направи оферта. 30-годишният норвежки национал иска да смени клуба, за да си гарантира повече игрово време преди Мондиал 2026.

Нападателят има действащ договор до лятото на 2028 година. Той вече е играл в Турция с екипа на Трабзонспор.

Сьорлот записа 18 мача във всички състезания през този сезон, в които отбеляза 4 гола.

Снимки: Imago