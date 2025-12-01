Много нерви преди мача и равенство на терена в дербито между Фенербахче и Галатасарай

Голямото дерби на турския футбол между истанбулските грандове Фенербахче и Галатасарай в 14-тия кръг на местната Суперлига завърши 1:1, като „фенерите“ изравниха в 5-ата минута на добавеното време чрез Джон Дюран.

Бившият футболист на Байерн (Мюнхен) Льорой Сане откри резултата в 27-ата минута след подаване на Баръш Йълмаз, а с точката Галатасарай запазва лидерската си позиция с 33 точки. При радостта от попадението пострада един от футболистите на Галатасарай – Казъмджан Караташ, който беше ударен от предмет, хвърлен от трибуните.

Фенербахче, който навъртя серия от 12 поредни мача във всички турнири без поражение, остава на 2-рата позиция с 32 точки. Следват Трабзонспор с 31 и Гьозтепе, воден от българския треньор Станимир Стоилов, с 26.

Всъщност, равенството можеше да бъде фиксирано още в 44-тата минута, но попадението за домакините от Фенербахче – дело на Едсон Алварес, беше отменено след намесата на ВАР заради игра с ръка.

Съдията Ясин Кол показа осем жълти картона – три за играчи на Фенербахче, четири за футболисти на Галатасарай, както и за техния старши треньор Окан Бурук.

В минутите преди мача между играчите и техническите щабове на двата отбора възникна напрежение, начало на което дадоха Виктор Осимен и Ирфан Егрибаят от Галатасарай. Почти веднага се присъединиха и други играчи и хоа от скамейките. Ситуацията беше успокоена след намесата на силите за сигурност, които навлязоха на терена.

Напрежението между феновете се разпали преди дербито в квартал Бартин. Палене на факла в банка предизвика паника и накара полицията да предприеме действия. Феновете на Фенербахче се събраха в района на Юкари Чарши Хавузбаши, докато феновете на Галатасарай се събраха на площад Джумхуриет.



След това двете групи започнаха да вървят към кафенетата, където щяха да гледат мача. Полицията взе мерки за сигурност, за да не позволи на феновете да се приближат твърде много.

Снимки: Imago