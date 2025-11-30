Мъри Стоилов и Гьозтепе с обрат за четири минути като гост на Анталияспор

Тимът на Станимир Стоилов Гьозтепе постигна успех с 2:1 като гост на Анталияспор в мач от 14-ия кръг на СуперЛигата в Турция. Централният бранител на домакините Вейсел Саръ откри резултата в 40-ата минута, но гостите осъществиха бърз обрат чрез Таха Алтикардаш (48’) и Жуан (52’) в началото на втората част. Отборът на българина се представи по-добре в по-голямата част от двубоя и заслужено спечели.

Домакините от Анталияспор все пак представиха по-добро лице преди почивката, когато пропуснаха някои добри шансове, но след паузата “гьоз-гьоз” държеше съдбата на срещата в свои ръце. Домакините имаха добър шанс в средата на първата част, когато Хелитон стреля опасно след корнер, а в 39-ата Сафури нацели напречната греда на Гьозтепе. Само минута по-късно се стигна до ново центриране, което вече бе превърнато в гол от Вейсел Саръ след не особено убедителна намеса и на Йигитер.

Момчетата на Станимир Стоилов обаче излязоха пределно мобилизирани за второто полувреме и набързо обърнаха само в рамките на четири минути след попадение на Алтикардаш и Жуан, като и двата гола дойдоха след изстрели с глава. С тази победа Гьозтепе е в серия от четири последователни мача без загуба, като в тях имат три победи и едно равенство, което ги поставя на четвъртата позиция с 26 точки. Анталияспор пък е на 13-о място с 14 пункта.