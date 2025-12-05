Шедьовър на Осимен измъкна Галатасарай, но и съдията помогна

Популярни
  5 дек 2025 | 22:00
Галатасарай постигна драматична победа с 3:2 над гостуващия Самсунспор в откриващия мач от 15-ия кръг на турската Суперлига. Срещата беше изключително драматична. Виктор Осимен донесе трите точки на истанбулския гранд в добавеното време, а секунди преди последния съдийски сигнал реферът не отсъди очевадна дузпа за гостите.

Всичко вървеше по плана на домакините, които водеха с 2:0 на почивката след попадения на Льорой Сане (8') и Виктор Осимен (29'). След почивката обаче Самсунспор намали чрез Антони Мусаба (56'), а в 88-ата минута Емре Калънч изравни и накара наставника на Галатасарай Окан Бурук да пусне в игра и Мауро Икарди.

Във втората минута от добавеното време Осимен сътвори нещо много красиво. Нигериецът се разписа със задна ножица и хвърли в екстаз феновете на Галатасарай. Това обаче не беше всичко. В последните секунди Казъмджан Караташ спря топката с ръка в наказателното поле след центриране на футболист на Самсунспор, но нито главният съдия посочи бялата точка, нито ВАР се намеси.

С победата Галатасарай дръпна с 4 точки пред основния си конкурент за титлата Фенербахче, който има мач по-малко. Самсунспор е пети в таблицата, на точка зад Гьозтепе на Станимир Стоилов.

