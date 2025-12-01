Популярни
Станимир Стоилов е доволен, но има забележки към играта на Гьозтепе

  • 1 дек 2025 | 17:11
  • 476
  • 1
Станимир Стоилов е доволен, но има забележки към играта на Гьозтепе

Старши треньорът на турския Гьозтепе (Измир) Станимир Стоилов остана доволен от представянето на тима в мача с Анталияспор, но повече от победата с 2:1, докато към играта имаше отново забележки. Все пак „жълто-червените“ с 26 точки заемат 4-ото място и идния уикенд, на 7-и декември (неделя) ще имат истински сериозно предизвикателство, тъй като приемат 3-ия Трабзонспор.

"Смятам, че спечелихме много важни три точки за нашата стратегия през сезона. Като погледна мача сега, мога да кажа, че сме изиграли най-добрите 65 минути като гости през този сезон. Бяхме особено силни през първото полувреме и до средата на второто. И двата отбора отбелязаха голове от статични положения. Това е важен пример за нас. Обикновено сме добри в защита при статични положения, но сега допуснахме гол. Това не трябва да се повтаря“, направи Стоилов анализа си на срещата.

"От друга страна трябва да продължим да бележим от статични положения. В последните минути имахме контраатаки, но не успяхме да се възползваме от тях. Отново имахме проблеми с финалните решения пред вратата - кога да се стреля, кога да се подава. Анталияспор направи всичко възможно, за да обърне мача, но като цяло мисля, че заслужавахме победата. Това е много хубав стадион, но теренът беше в много лошо състояние. Теренът не отговаря на стандартите на Суперлигата и имаше участъци, които могат да доведат до сериозни контузии и за двата отбора. Не е нормално да има неравности“, завърши българският специалист.

Следващият съперник на Гьозтепе – Трабзонспор, е с 31 точки, на 1 oт лидера Галатасарай, който днес играе дерби с Фенербахче.

Снимки: Imago

