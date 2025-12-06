Астън Мартин отнесе солена глоба, след като Алонсо и Строл не се появиха пред феновете

Отборът на Астън Мартин беше глобен доста солено от стюардите на Гран При на Абу Даби, след като Фернандо Алонсо и Ланс Строл не се появиха пред феновете преди началото на първата свободна тренировка във вчерашния ден.

Пред комисарите двама и представител на техния екип са обяснили, че проблемът е дошъл от мискомуникация, породена от факта, че Алонсо и Строл не участваха в първата тренировка. Това е довело до объркване и двамата пилоти са останали с впечатлението, че техните места по време на срещата с феновете ще бъдат заети от други пилоти.

Стюардите са отчели, че едно подобно ранно идване може да създаде неудобство за пилотите, които впоследствие ще трябва да чакат дълги часове преди да седната в своите коли за втората тренировка. Те обаче подчертават колко важни за спорта за феновете, което е припознато и от ФИА чрез Член 19 от Международния спортен кодекс.

Поради тази причина на Астън Мартин е наложена солена глоба в размер на 25 хиляди евро, като от тях 15 хиляди са условни. Не става ясно обаче дали тези 25 хиляди са общата глоба, или е по 25 хиляди на пилот за общо 50 хиляди.

Отделно комисарите са приели предложението на Астън Мартин отборът да раздаде подписани шапки на всички феновете във фен зоната, които носят артикули на тима. В допълнение Астън Мартин ще избере двама фена, които ще имат възможността да посетят гаража на тима, да наблюдават сесия от него и да се снимат с Алонсо и Строл. Стюардите изискват доклад от отбора, с който да бъде доказано, че всяка една част от предложението е изпълнена.

