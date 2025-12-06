Популярни
Ето защо Йос Верстапен няма да подкрепя Макс в Абу Даби

  • 6 дек 2025 | 13:51
  • 905
  • 0
Ето защо Йос Верстапен няма да подкрепя Макс в Абу Даби

Макс Верстапен не може да разчита на подкрепата на своя баща Йос в последния уикенд за сезона във Формула 1, въпреки че нидерландецът е част от битката за световната титла.




Причината е фактът, че Йос Верстапен дори не е в Абу Даби, защото участва в класическото рали „Сафари“ в Кения. Надпреварата в Източна Африка стартира вчера и ще продължи до следващата събота, което не позволява на Йос да подкрепя своя син на живо на „Яс Марина“.




В класическото рали „Сафари“ Йос Верстапен управлява Порше 911 Carrera RS 3.0. Друго любопитно участие в Кения е това на Жордан Сердеридис, чийто навигатор е титулярният пилот на М-Спорт в Световния рали шампионат (WRC) Грегоар Мюнстер.



Снимки: Gettyimages

