Дубълът на ЦСКА затвърди мястото си в петицата след хикс срещу Лудогорец, талант със съмнение за тежка травма

Дублиращите състави на ЦСКА и Лудогорец завършиха 0:0 в мач от 19-ия кръг на Втора лига, който се проведе на терена в столичния квартал “Драгалевци”.

Срещата предложи много битка за всяка топка, но “червените” и “орлите” така и не стигнаха до чисто голово положение.

В 87-ата минута Маринов от гостите имаше възможност да “счупи” нулите, но ударът му не се получи и излезе в аут.



Лошата новина от този сблъсък е съмнението за тежка травма на Янев от Лудогорец. Младият футболист бе закаран с линейка в болница заради съмнение за фрактура на глезена.

С тази точка водените от треньора Валентин Илиев таланти на ЦСКА затвърдиха мястото си в петицата, докато "орлите" остават на 12-та позиция.

