Спортист отнесе Марек и задълбочи кризата при дупничани

Спортист (Своге) победи с 3:1 Марек като домакин в двубой от 19-ия кръг на Втора лига. “Шоколадите” играха по-добре от своя противник и заслужено стигнаха до успеха. И четирите попадения в двубоя пък паднаха през първата част.

Приключи последният кръг от есенния полусезон във Втора лига

Още в 10-ата минута Спас Георгиев центрира към наказателното поле, а Юри де Соуза засече и отри резултата. В 28-ата минута отново Де Соуза отбеляза, правейки резултата 2:0. Само 3 минути по-късно обаче Симеон Вешев успя да върне едно попадение за Марек, но в 38-ата минута Спортист бързо охлади страстите на дупничани и сложи точка за спора. След грешка на Вакадинов Ивелин Георгиев се възползва по най-добрия начин и оформи крайния резултат.

През второто полувреме попадения нямаше, но пък за сметка на това двата тима си изкараха по един червен картон. Илия Димитров получи втори жълт картон и напусна терена в 56-ата минута. Любопитното е, че с човек по-малко Марек заигра по-добре и натисна своя опонент, но така и не стигна до гол. В 80-ата минута Леон Мур беше изгонен и така Спортист също остана с 10 души на терена.

С тази победа “шоколадите” събират в актива си 20 точки и се вече на 11-ото място. Марек от своя страна продължава да затъва и ще зимува в зоната на изпадащите. Дупничани са 14-ти със 17 точки.