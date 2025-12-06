Янтра и Черноморец завършиха полусезона с постен хикс

Янтра и Черноморец (Бургас) не успяха да се победят и завършиха 0:0 в двубой от 19-ия кръг на Втора лига. След като не намериха пътя към гола през всичките 90 минути двата тима си разделиха по една точка в Габрово. Това беше последният двубой и за двата отбора за полусезона.

С това равенство Янтра е в серия от две поредни равенства и събира в актива си 34 точки. Габровци са на седем от втория Фратрия и на 13 от първия Дунав. Черноморец от своя страна събира 23 пункта и е осми в генералното класиране.