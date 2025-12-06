Янтра и Черноморец завършиха полусезона с постен хикс

Популярни
Способен ли е Черно море да спре изумителната победна серия на ЦСКА - на живо от Варна със съставите на двата тима
  2. Янтра (Габрово)
  • 6 дек 2025 | 16:02
  • 534
  • 1
Янтра и Черноморец (Бургас) не успяха да се победят и завършиха 0:0 в двубой от 19-ия кръг на Втора лига. След като не намериха пътя към гола през всичките 90 минути двата тима си разделиха по една точка в Габрово. Това беше последният двубой и за двата отбора за полусезона.

С това равенство Янтра е в серия от две поредни равенства и събира в актива си 34 точки. Габровци са на седем от втория Фратрия и на 13 от първия Дунав. Черноморец от своя страна събира 23 пункта и е осми в генералното класиране.

  • 6 дек 2025 | 15:54
  • 9817
  • 3
  • 6 дек 2025 | 14:25
  • 30498
  • 41
  • 6 дек 2025 | 12:50
  • 1558
  • 9
  • 6 дек 2025 | 12:42
  • 958
  • 1
  • 6 дек 2025 | 12:26
  • 700
  • 2
  • 6 дек 2025 | 12:23
  • 3154
  • 6
  • 6 дек 2025 | 16:31
  • 9421
  • 12
  • 6 дек 2025 | 16:59
  • 14237
  • 11
  • 6 дек 2025 | 14:25
  • 30498
  • 41
  • 6 дек 2025 | 14:58
  • 18940
  • 10
  • 6 дек 2025 | 16:26
  • 12994
  • 57
  • 6 дек 2025 | 15:54
  • 9817
  • 3