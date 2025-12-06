Христо Янев обяви групата на ЦСКА за сблъсъка на "Тича", Жордао се завръща

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешното гостуване на Черно море от 19-ия кръг на efbet Лига. Мачът стартира в 17:30 ч. на ст. „Тича“ във Варна.

Пряк сблъсък за топ 4 на "Тича"

В групата се завръща Бруно Жордао, който пропусна предишния сблъсък на "червените" заради наказание. Мохамед Брахими е аут и за днешния мач. Наскоро нападателят стана баща.

Групата на ЦСКА: 1. Густаво Бусато, 21. Фьодор Лапоухов, 2. Дейвид Пастор, 13. Браян Кордоба, 3. Сейни Санянг, 17. Анжело Мартино, 4. Адриан Лапеня, 14. Теодор Иванов, 5. Лумбард Делова, 19. Иван Турицов, 6. Бруно Жордао, 24. Юлиан Илиев, 30. Петко Панайотов, 99. Джеймс Ето’о, 73. Илиан Илиев, 8. Дейвид Сегер, 7. Улаус Скаршем, 16. Георги Чорбаджийски, 22. Кевин Додай, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой