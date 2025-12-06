Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Кошмара изпревари Икарди и Лаутаро

Кошмара изпревари Икарди и Лаутаро

  • 6 дек 2025 | 10:52
  • 605
  • 0

Леандро Годой е човекът под пара в ЦСКА. В последните 3 мача той вкара общо 6 гола и е с основен принос за отличната форма на „червените“, които натрупаха 8 поредни победи във всички турнири и сега на „Тича“ се целят в девета.

Пряк сблъсък за топ 4 на "Тича"
Пряк сблъсък за топ 4 на "Тича"

Във всички първенства под егидата на УЕФА, които се провеждат в нашия цикъл – есен-пролет, няма по-резултатен аржентинец от Годой, който вече има цели 10 попадения на своята сметка.

Кошмара вкара веднъж на Славия и бившия си тим Берое, както и по два пъти на Монтана, Ботев (Пловдив), Спартак (Варна) и Локомотив (Пловдив) в последния кръг. Няма друг аржентинец в Европа, който да има двуцифрен брой попадения на своята сметка, освен таранът на ЦСКА. За справка нападателят на Галатасарай Мауро Икарди има 7 попадения, а Лаутаро Мартинес от Интер е с 6.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Емил Ценов не влезе при загуба на Оренбург

Емил Ценов не влезе при загуба на Оренбург

  • 6 дек 2025 | 02:31
  • 1098
  • 0
Милен Желев и Оцелул се настаниха в топ 6

Милен Желев и Оцелул се настаниха в топ 6

  • 5 дек 2025 | 23:15
  • 1015
  • 0
Станев: Две минути ни разделиха с точката

Станев: Две минути ни разделиха с точката

  • 5 дек 2025 | 20:08
  • 1333
  • 4
Дунав лети уверено към елита с гол последната минута

Дунав лети уверено към елита с гол последната минута

  • 5 дек 2025 | 19:20
  • 20677
  • 40
Мобилният магазин на ЦСКА гостува във Варна утре

Мобилният магазин на ЦСКА гостува във Варна утре

  • 5 дек 2025 | 17:52
  • 935
  • 4
Черно море без трима важни футболисти срещу ЦСКА

Черно море без трима важни футболисти срещу ЦСКА

  • 5 дек 2025 | 17:41
  • 3985
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Локомотив (Сф) и Ботев (Пд)

11-те на Локомотив (Сф) и Ботев (Пд)

  • 6 дек 2025 | 11:20
  • 184
  • 0
Пряк сблъсък за топ 4 на "Тича"

Пряк сблъсък за топ 4 на "Тича"

  • 6 дек 2025 | 07:45
  • 5461
  • 4
Локо (Пловдив) посреща Арда - какво ще стане на "Лаута"?

Локо (Пловдив) посреща Арда - какво ще стане на "Лаута"?

  • 6 дек 2025 | 08:00
  • 3152
  • 2
ЦСКА си хареса норвежки талант, желан от Рейнджърс и редица клубове от Висшата лига

ЦСКА си хареса норвежки талант, желан от Рейнджърс и редица клубове от Висшата лига

  • 6 дек 2025 | 09:28
  • 4484
  • 4
„Вабанк“: Веласкес ли е виновникът за загубата на Левски от Славия

„Вабанк“: Веласкес ли е виновникът за загубата на Левски от Славия

  • 6 дек 2025 | 09:55
  • 2482
  • 5
Жребият е хвърлен: ясни са групите на Мондиал 2026

Жребият е хвърлен: ясни са групите на Мондиал 2026

  • 5 дек 2025 | 21:05
  • 66639
  • 114