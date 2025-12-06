Кошмара изпревари Икарди и Лаутаро

Леандро Годой е човекът под пара в ЦСКА. В последните 3 мача той вкара общо 6 гола и е с основен принос за отличната форма на „червените“, които натрупаха 8 поредни победи във всички турнири и сега на „Тича“ се целят в девета.

Във всички първенства под егидата на УЕФА, които се провеждат в нашия цикъл – есен-пролет, няма по-резултатен аржентинец от Годой, който вече има цели 10 попадения на своята сметка.

Кошмара вкара веднъж на Славия и бившия си тим Берое, както и по два пъти на Монтана, Ботев (Пловдив), Спартак (Варна) и Локомотив (Пловдив) в последния кръг. Няма друг аржентинец в Европа, който да има двуцифрен брой попадения на своята сметка, освен таранът на ЦСКА. За справка нападателят на Галатасарай Мауро Икарди има 7 попадения, а Лаутаро Мартинес от Интер е с 6.