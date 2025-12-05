Ханзи Флик за Ямал: В 90% от случаите го фаулират, но той не пада

Популярни
  • 5 дек 2025 | 15:09
Барселона ще защитава лидерската си позиция в първенството с гостуване на коравия Бетис. Двубоят от 15-тия кръг е в неделя от 19:30 часа. През миналия сезон тимът от Севиля на два пъти удържа каталунците с ремита в Ла Лига, което кара наставникът Ханзи Флик да бъде внимателен.

Ето какво заяви треньорът на шампионите по редица теми:

Трудности срещу Бетис
Винаги ще е така; Бетис има играчи с огромно качество. Трябва да направим същото като във вторник срещу Атлетико Мадрид. В добра динамика сме, победата ни даде увереност, трябва да продължим да го показваме.

Представянето след мача с Челси
Към днешна дата сме доволни да играем на това ниво. След загубата от Челси вярвам и имам доверие в моя отбор. Показахме, че когато сме единни и изпълняваме задачите, се справяме добре — това е, което искам да виждам.

Ще бъде ли Фермин Лопес титуляр при отсъствието на контузения Олмо?
Фермин може да играе, но не съм сигурен дали ще започне като титуляр. Радвам се, че пак мога да разчитам на него. Дани е играч от високо ниво, такива неща се случват.

Играта на Ямал в защита и атака
Когато някой ни пресира, Ламин много помага на отбора. Така беше срещу Атлетико. Той е подобрил играта си в защита, но също и в атака. Нивото, което показва, е фантастично, обичам да го наблюдавам и е играч, който винаги иска да се развива. Ямал иска да продължава и чака да се справи със следващия противник, но понякога не е лесно. В Ла Лига има много футболисти, на които им харесва играта едно на едно. При Ямал обаче в 90% от тези случаи има извършено нарушение срещу него, но той става и продължава. Той не е от играчите, които се мятат по земята още след първото единоборство, защото иска да се справи и със следващия, и с този след него и т.н. Трябва да умееш да взимаш правилните решения, да имаш доверие в себе си и да можеш да допринасяш.

Колко важен е Рафиня
Нашите отношения са много добри. Рафиня е много важен играч за нас — той стартира динамиката на пресата както с топка, така и без топка. Да мога да разчитам на него в отбора е фантастично за мен.

Новият договор на Ерик Гарсия
Той заслужаваше нов контакт заради това, което показва. Ерик е много важен играч в съблекалнята и би могъл да бъде капитан в бъдеще, защото дава всичко за този клуб. Още от началото на сезона можехме да видим потенциала му. В началото страдаше от контузии, но в крайна сметка той е професионален играч — страхотно е да го видиш. Когато някой иска да бъде лидер, важно е да има дисциплина и да дава всичко за отбора — няма значение дали играе като бек, като дефанзивен халф…

Барселона официално обяви новия договор на Ерик Гарсия
Барселона официално обяви новия договор на Ерик Гарсия

Какво е най-трудното за вас в професията и в какво искате да се подобрите?
Това е работа, аз съм треньор и само единадесет играчи могат да започнат титуляри, но отговорността е свързана с поведението — когато човек е разочарован, не може да даде сто процента. Това трябва да се приеме, а не всички футболисти могат да играят, и това им го казвам. Мога да го кажа, защото и аз съм бил футболист. Наслаждавайте се на футбола, на играта с останалите съотборници — това е посланието, което искам да предам. Тази ситуация е нормална в клуб като Барса. Разбирам, че има играчи, които не са доволни, но да дават всичко на сто процента. Аз управлявам отбора и е възможно да имам колебания, но се старая да бъда честен и така искам да го правя.

Кога ще се завърне Френки де Йонг?
Не знам дали ще започне титуляр, но би могъл да играе утре.

