  Ландо Норис: Няма защо да се радваме, в квалификацията ще е по-оспорвано

Ландо Норис: Няма защо да се радваме, в квалификацията ще е по-оспорвано

  • 5 дек 2025 | 16:22
  • 206
  • 0
Ландо Норис: Няма защо да се радваме, в квалификацията ще е по-оспорвано

Ландо Норис оглави и двете петъчни тренировки преди Гран При на Абу Даби, като в много по-важната втора сесия пилотът на Макларън завърши на цели 0.363 секунди пред Макс Верстапен, който се класира втори.

Норис се откъсна пред Верстапен във втората тренировка, Пиастри извън топ 10
Норис се откъсна пред Верстапен във втората тренировка, Пиастри извън топ 10

След края на тренировките британецът говори пред медиите и каза, че все още не е напълно доволен от поведението на своя болид на „Яс Марина“. Той също така припомни, че в Макларън не трябва да бързат да се радват, защото са наясно, че в квалификацията нещата ще са доста по-оспорвание.

„От времената всичко изглежда добре, но все още искам още малко от колата. Не съм напълно щастлив, не съм напълно уверен, изпробваме различни неща, опитваме се да разберем неща за колата. Така че се надявам да извлечем още от нея през нощта, но със сигурност не беше лош ден.

„Беше добър ден, но знаем, че нещата винаги стават по-оспорвани за квалификацията. Така че все още няма защо да се радваме“, каза Норис.

Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Снимки: Gettyimages

