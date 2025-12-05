Популярни
Лоусън: Случилото се с Юки показва колко трудна игра е Формула 1

  • 5 дек 2025 | 10:55
  • 370
  • 0

Лиам Лоусън е на мнението, че понижението на Юки Цунода от титуляр в резерва в състава на Ред Бул за сезон 2026 във Формула 1 е доказателство за това колко трудна игра всъщност е световният шампионат.

Цунода започна годината в Рейсинг Булс, но след само два уикенда беше привлечен в Ред Бул на мястото на Лоусън, който беше върнат във втория тим на Биковете. Представянето на Цунода обаче не беше това, което шефовете на Ред Бул очакваха от вече сравнително опитния японец и те взеха логичното решение да го сменят с Исак Хаджар за сезон 2026.

Пред репортерите Лоусън, който ще кара за Рейсинг Булс и догодина, коментира цялата тази ситуация и дори се върна към началото на годината, когато той беше част от Ред Бул. Новозеландецът коментира как той дори не си спомня състезанията в Австралия и Китай и подчерта как случилото се с Цунода показва колко трудна игра всъщност е Формула 1.

„Определено се сещам за фразата, че всичко се случва с причина и винаги се опитвам да си я повтарям в трудните моменти. В началото на годината, разбира се, аз имах много размисли с всичко, което се случваше, но в същото време, е трудно да кажа това сега, защото аз мисля, че, за да сме в спорта, ние всички вярваме в себе си. Не мисля, че аз щях да съм тук, ако смятах, че някой е по-добър от мен.

„Щях да се радвам да обмисля това с правилното количество време, за да мога да се осъзная, защото две състезания беше... честно, аз дори не ги помня. Беше толкова кратко време, но аз вярвам в тази фраза и вярвам, че тази година се случиха много неща, които ме направиха много по-силен.

„Мисля, че е сложно, защото по същия начин, по който аз бих се чувствал за всеки, който не е във Формула 1, след като е работил дълго време да стигне до тук, има и хора, които дори не получават шанс. Той (Цунода) имаше няколко години в спорта. Играта е много, много трудна, което аз научих от първа ръка“, обясни Лоусън.

Снимки: Gettyimages

