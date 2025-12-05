Бортолето: Верстапен доказа, че е най-добрият пилот в света

Габриел Бортолето заяви преди началото на финалния уикенд за сезона във Формула 1, че според него Макс Верстапен вече е доказал, че е най-добрият пилот в света и това няма да се промени от развоя на битката за титлата.

Четирикратният шампион започва последния кръг за сезона на второто място в генералното класиране с пасив от 12 точки спрямо лидера Ландо Норис. Шансовете на Верстапен за пета поредна титла не са чак толкова големи, но според Бортолето това няма да промени факта, че нидерландецът е доказал, че е най-добрият пилот във Формула 1 в момента.

„Това, което се случи в Катар миналата седмица, никой не го очакваше, така че е невъзможно да правим прогнози. Моето мнение е, че е много оспорвано. Разликата все още е 12 точки, а знаем, че в момента няма голяма конкуренция за Ред Бул и Макларън. Когато Макс печели, обикновено Макларън са точно зад него, така че няма да е лесно.



„Световната титла е за най-добрия пилот в света и този сезон Макс допусна по-малко грешки и доказа, че е най-добрият пилот в света, така че според мен той заслужава титлата. Ние се състезаваме за себе си, но в състезанието, ако получиш син флаг, не искаш да си причината нещо да се случи. Те се борят за титлата и победата, реалистично ние не сме замесени. Аз мога да си направя своето състезание и да завърша на добра позиция без да се намесвам“, обясни Бортолето.

