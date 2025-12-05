Гасли: Изненадан съм, че титлата ще се реши в последния старт

Пилотът на Алпин Пиер Гасли призна, че е изненадан от факта, че световната титла при пилотите във Формула 1 през 2025 година ще се реши в последния старт за сезона в Абу Даби тази неделя.

Преди репортерите преди началото на състезателния уикенд на „Яс Марина“ французинът заяви, че е очаквал един от пилотите на Макларън да си гарантира титлата поне няколко кръга преди края на шампионата. Вместо това обаче тя ще се реши в Абу Даби, а преди финалния старта за сезона Ландо Норис води с 12 точки пред Макс Верстапен и с 16 пред съотборника си в Макларън Оскар Пиастри.

„Трябва да кажа, че съм много изненадан. Мислех си, че Макларън ще са спечелили титлата може би преди четири състезания, поне така си мислех след лятната пауза преди няколко месеца.



„Но затова ние обичаме състезанията, защото няма как да контролираш и да предвидиш всичко. Така че нека да видим какво ще се случи. Би трябвало да е вълнуващ финал“, каза Гасли.

Снимки: Gettyimages