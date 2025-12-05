Аморим преди двубоя с последния в Премиър лийг: Всичко може да се случи

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим смята, че всичко може да се случи в двубоя на тима в понеделник, когато “червените дяволи” ще се изправят срещу Уулвърхамптън. В четвъртък вечер 20-кратните шампиони записаха поредното си разочароващо представяне и стигнаха само до равенството 1:1 като домакин на друг тим в зоната на изпадащите - Уест Хам, а португалецът акцентира върху това, че “вълците” ще трябва да спечелят двубой до края на сезона. Уулвс е на последното място в класирането и до момента няма нито една победа, а в момента са в серия от седем последователни поражения.

Ман Юнайтед отново се издъни като домакин

“Всичко може да се случи и тази ситуация ще се промени в един момент. Няма нито един отбор в историята на Премиър лийг, който да е завършил сезона без победата, така че те могат ще спечелят в някой мач и може да е във всеки. Трябва да опитваме да се подобрим, да дадем почивка на играчите и да работим добре, да се подготвим за един един наистина труден мач, защото той наистина ще е такъв,” посочи португалецът.

Рой Кийн и Гари Невил с нова порция критики към "уплашения“ Манчестър Юнайтед

Впоследствие той отново бе принуден да отговаря за решението си срещу Уест Хам да не пусне в игра Коби Мейно, което бе силно критикувано от анализатори и специалисти.

“Виждам ситуацията, но просто искам да печеля. Не гледам кой кой е, това не ме интересува. Просто искам да пусна на терена най-добрите футболисти. Имаме Мануел Угарте, който игра в последните два мача. В един от тях нямахме на разположение Каземиро. Бруно е винаги здрав и играе на своята позиция, така че може би има нещо общо с това. Разбирам какво ме питате и моята работа е да отговарям, но вие ме питате едно и също нещо и аз ви отговарям едно и също. Разбирам Ви, обичате Коби, той е титуляр за Англия, но това не означава, че трябва да го пускам на терена, когато чувствам, че не трябва да го пускам. Ако видя на тренировки, че това е най-добрият вариант, ще го кажа. Това е единственият вариант, по който мога да отговоря,” заяви Аморим.

Аморим: Трябваше да затворим мача

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages