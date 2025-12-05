Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Рой Кийн и Гари Невил с нова порция критики към "уплашения“ Манчестър Юнайтед

Рой Кийн и Гари Невил с нова порция критики към "уплашения“ Манчестър Юнайтед

  • 5 дек 2025 | 09:50
  • 1569
  • 2

Бившият легендарен капитан на Манчестър Юнайтед Рой Кийн отправи остри критики към стария си клуб, обвинявайки играчите, че са „уплашени“ и им липсва класа, след като завършиха наравно 1:1 с Уест Хам на „Олд Трафорд“ снощи.

Ман Юнайтед отново се издъни като домакин
Ман Юнайтед отново се издъни като домакин

Резултатът дойде само седмица, след като Юнайтед претърпя поражение от Евертън, играещ с 10 души, което засили разочарованието от неспособността на отбора да си осигури ключови точки. Кийн не спести нищо в оценката си за Sky Sports.

"Ман Юнайтед играе срещу отбор от последните три, на който вероятно липсва увереност, а повеждаш с гол. Те просто свалиха крака от газта. Ман Юнайтед в последните си два домакински мача - един гол! Всеки път, когато ги гледам, те ме разочароват. Мисля, че нивото им на игра в последните три или четири мача беше отчаяно - наистина, наистина лошо.

"Опитваш се да се справиш по-добре, когато водиш срещу отбор от долната тройка и Евертън с 10 души. Ако не можеш да се справиш с това, как ще се справиш като отбор от върха на таблицата?“, попита Кийн. "Ако са притеснени, се чудиш защо играят за Манчестър Юнайтед и от какво се страхуват. Страхуват се от Уест Хам, защо?“, чудеше се ирландецът.

Кийн продължи с нападките си, критикувайки цялостното представяне на отбора и липсата на психическа устойчивост. "Този отбор не е готов да стане пети – пети в лигата, Боже мой! Гледах мачовете внимателно, липсва им класа и интензивност. Вкараха два гола срещу Палас, но се защитаваха като отбор от кръчмарска лига".

Клубната легенда също така посочи отделни играчи и постави под въпрос дълбочината на състава въпреки значителните инвестиции. "Когато погледнете състава, като се има предвид похарчените пари, им липсва дълбочина, особено в атакуващите зони. Гледам Мейсън Маунт, когато влезе, беше като ученик там", каза още Кийн.

Равенството беше значителна пропусната възможност за Юнайтед, които можеха да се изкачат до 5-о място в таблицата. Вместо това те остават осми, на две точки зад 4-тия Челси.

Колегата анализатор и бивш съотборник на Кийн Гари Невил сподели разочарованието му, посочвайки лошата домакинска форма на Юнайтед, която ги е накарала да загубят пет точки в последните си два мача.

„Има истинско разочарование, че те продължават да имат тези възможности – една точка от шест срещу Евертън и Уест Хам у дома. Но те не играха достатъчно добре, оставиха мачовете да се изплъзнат. Няма достатъчно динамика в играта. (Диого) Далот ще бъде разочарован, че не успя да отбележи победен гол.

Аморим: Трябваше да затворим мача
Аморим: Трябваше да затворим мача

Бившият защитник също така отбеляза видимото разочарование от новата йерархия на клуба, включително изпълнителния директор Омар Берада и спортния директор Джейсън Уилкокс, добавяйки: „Те знаят, че това не е достатъчно добро".

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Ман Юнайтед преследва гръцки талант

Ман Юнайтед преследва гръцки талант

  • 5 дек 2025 | 07:34
  • 1457
  • 0
Време е за жребия за Мондиал 2026

Време е за жребия за Мондиал 2026

  • 5 дек 2025 | 07:26
  • 9367
  • 12
Марсело със съвет към Винисиус: Трябва да замълчи, да тренира и да вкарва голове

Марсело със съвет към Винисиус: Трябва да замълчи, да тренира и да вкарва голове

  • 5 дек 2025 | 07:05
  • 1778
  • 0
Конте мечтае за Кулушевски

Конте мечтае за Кулушевски

  • 5 дек 2025 | 06:32
  • 1543
  • 0
Милан се интересува от защитник на Реал Мадрид

Милан се интересува от защитник на Реал Мадрид

  • 5 дек 2025 | 05:59
  • 2283
  • 0
Резултати от НБА

Резултати от НБА

  • 5 дек 2025 | 05:45
  • 2897
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Време е за жребия за Мондиал 2026

Време е за жребия за Мондиал 2026

  • 5 дек 2025 | 07:26
  • 9367
  • 12
Никола Цолов с 15-то време в тренировката в Абу Даби

Никола Цолов с 15-то време в тренировката в Абу Даби

  • 5 дек 2025 | 09:58
  • 1417
  • 2
Вратар-пантера отчая Левски и бял кошмар застигна "сините"

Вратар-пантера отчая Левски и бял кошмар застигна "сините"

  • 4 дек 2025 | 19:57
  • 197130
  • 813
Веласкес: Не може да се смята за феноменално решение, когато направим 7-8-9 промени и спечелим, а когато загубим - да е трагично

Веласкес: Не може да се смята за феноменално решение, когато направим 7-8-9 промени и спечелим, а когато загубим - да е трагично

  • 4 дек 2025 | 20:33
  • 45297
  • 112
Ман Юнайтед отново се издъни като домакин

Ман Юнайтед отново се издъни като домакин

  • 4 дек 2025 | 23:53
  • 31489
  • 35
Сладко отмъщение за Лацио, който изхвърли Милан от Купата на Италия

Сладко отмъщение за Лацио, който изхвърли Милан от Купата на Италия

  • 4 дек 2025 | 23:56
  • 17886
  • 16