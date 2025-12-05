Рой Кийн и Гари Невил с нова порция критики към "уплашения“ Манчестър Юнайтед

Бившият легендарен капитан на Манчестър Юнайтед Рой Кийн отправи остри критики към стария си клуб, обвинявайки играчите, че са „уплашени“ и им липсва класа, след като завършиха наравно 1:1 с Уест Хам на „Олд Трафорд“ снощи.

Ман Юнайтед отново се издъни като домакин

Резултатът дойде само седмица, след като Юнайтед претърпя поражение от Евертън, играещ с 10 души, което засили разочарованието от неспособността на отбора да си осигури ключови точки. Кийн не спести нищо в оценката си за Sky Sports.

"Ман Юнайтед играе срещу отбор от последните три, на който вероятно липсва увереност, а повеждаш с гол. Те просто свалиха крака от газта. Ман Юнайтед в последните си два домакински мача - един гол! Всеки път, когато ги гледам, те ме разочароват. Мисля, че нивото им на игра в последните три или четири мача беше отчаяно - наистина, наистина лошо.

"Опитваш се да се справиш по-добре, когато водиш срещу отбор от долната тройка и Евертън с 10 души. Ако не можеш да се справиш с това, как ще се справиш като отбор от върха на таблицата?“, попита Кийн. "Ако са притеснени, се чудиш защо играят за Манчестър Юнайтед и от какво се страхуват. Страхуват се от Уест Хам, защо?“, чудеше се ирландецът.

Кийн продължи с нападките си, критикувайки цялостното представяне на отбора и липсата на психическа устойчивост. "Този отбор не е готов да стане пети – пети в лигата, Боже мой! Гледах мачовете внимателно, липсва им класа и интензивност. Вкараха два гола срещу Палас, но се защитаваха като отбор от кръчмарска лига".

Клубната легенда също така посочи отделни играчи и постави под въпрос дълбочината на състава въпреки значителните инвестиции. "Когато погледнете състава, като се има предвид похарчените пари, им липсва дълбочина, особено в атакуващите зони. Гледам Мейсън Маунт, когато влезе, беше като ученик там", каза още Кийн.

Равенството беше значителна пропусната възможност за Юнайтед, които можеха да се изкачат до 5-о място в таблицата. Вместо това те остават осми, на две точки зад 4-тия Челси.

Колегата анализатор и бивш съотборник на Кийн Гари Невил сподели разочарованието му, посочвайки лошата домакинска форма на Юнайтед, която ги е накарала да загубят пет точки в последните си два мача.

„Има истинско разочарование, че те продължават да имат тези възможности – една точка от шест срещу Евертън и Уест Хам у дома. Но те не играха достатъчно добре, оставиха мачовете да се изплъзнат. Няма достатъчно динамика в играта. (Диого) Далот ще бъде разочарован, че не успя да отбележи победен гол.



Аморим: Трябваше да затворим мача

Бившият защитник също така отбеляза видимото разочарование от новата йерархия на клуба, включително изпълнителния директор Омар Берада и спортния директор Джейсън Уилкокс, добавяйки: „Те знаят, че това не е достатъчно добро".

Снимки: Imago