Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Аморим: Трябваше да затворим мача

Аморим: Трябваше да затворим мача

  • 5 дек 2025 | 03:24
  • 194
  • 0

След равенството 1:1 срещу Уест Хам, Рубен Аморим, мениджърът на Манчестър Юнайтед, не скри разочарованието си от поредните две загубени точки в последните минути, и то у дома. Португалският специалист все пак увери, че отборът не прави крачки назад в процеса си на развитие.

„Имахме добри моменти и загубихме контрол след гола. Трябваше да затворим мача след 1:0“, започна да отбелязва треньорът на „червените дяволи“. „Мачът беше под контрол, знаехме това. Статичните положения могат да бъдат проблем. Губехме вторите топки, те печелеха единоборствата. Трябва да контролираме такива мачове. Трябваше да сме по-добри с топката след гола“, продължи той.

Ман Юнайтед отново се издъни като домакин
Ман Юнайтед отново се издъни като домакин

Въпреки поредния мач без победа, четвърти от последните пет изиграни, Рубен Аморим смята, че отборът „не върви назад“: „Когато имахме серия от победи, бяхме перфектни. Не бяхме, бяхме непостоянни. В 83-ата минута голът дойде от наша дълга топка, имахме всичко под контрол. Има втори полувремена, в които губим контрол. При гола загубихме няколко втори топки. Опитахме се да се защитаваме далеч от топката, защото знаехме, че при центриране могат да спечелят корнер. Трябва да сме по-добри през вторите полувремена“, добави той.

Аморим също така ясно заяви, че проблемът не е бил в смените: „Губим заради вторите топки. Понякога няма хора отпред, които да спечелят топката.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Пет мача в НБА тази нощ

Пет мача в НБА тази нощ

  • 5 дек 2025 | 01:35
  • 454
  • 0
Севиля, Валенсия и Райо с трудни победи за Купата на краля

Севиля, Валенсия и Райо с трудни победи за Купата на краля

  • 5 дек 2025 | 00:58
  • 315
  • 0
Флоренци за смъртната заплаха от Де Роси и PlayStation-a на летището

Флоренци за смъртната заплаха от Де Роси и PlayStation-a на летището

  • 5 дек 2025 | 00:45
  • 824
  • 0
Витиня: Не ни харесва да сме на второто място

Витиня: Не ни харесва да сме на второто място

  • 5 дек 2025 | 00:35
  • 511
  • 0
Смесената щафета на Италия постави световен рекорд по време на Европейското първенство по плуване

Смесената щафета на Италия постави световен рекорд по време на Европейското първенство по плуване

  • 5 дек 2025 | 00:17
  • 303
  • 0
Сладко отмъщение за Лацио, който изхвърли Милан от Купата на Италия

Сладко отмъщение за Лацио, който изхвърли Милан от Купата на Италия

  • 4 дек 2025 | 23:56
  • 6412
  • 13
Виж всички

Водещи Новини

Вратар-пантера отчая Левски и бял кошмар застигна "сините"

Вратар-пантера отчая Левски и бял кошмар застигна "сините"

  • 4 дек 2025 | 19:57
  • 170126
  • 746
Веласкес: Не може да се смята за феноменално решение, когато направим 7-8-9 промени и спечелим, а когато загубим - да е трагично

Веласкес: Не може да се смята за феноменално решение, когато направим 7-8-9 промени и спечелим, а когато загубим - да е трагично

  • 4 дек 2025 | 20:33
  • 32938
  • 75
Венци с култови лафове: Врещяха като заклани "Заги-Заги-Маги", щяха да ме ковнат, нека сега да дойдат да кажат нещо

Венци с култови лафове: Врещяха като заклани "Заги-Заги-Маги", щяха да ме ковнат, нека сега да дойдат да кажат нещо

  • 4 дек 2025 | 20:32
  • 29483
  • 50
Ман Юнайтед отново се издъни като домакин

Ман Юнайтед отново се издъни като домакин

  • 4 дек 2025 | 23:53
  • 11656
  • 28
Сладко отмъщение за Лацио, който изхвърли Милан от Купата на Италия

Сладко отмъщение за Лацио, който изхвърли Милан от Купата на Италия

  • 4 дек 2025 | 23:56
  • 6412
  • 13
Апоел прекърши последния в Евролигата след страхотна битка в Ботевград

Апоел прекърши последния в Евролигата след страхотна битка в Ботевград

  • 4 дек 2025 | 23:02
  • 4857
  • 0