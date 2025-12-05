Аморим: Трябваше да затворим мача

След равенството 1:1 срещу Уест Хам, Рубен Аморим, мениджърът на Манчестър Юнайтед, не скри разочарованието си от поредните две загубени точки в последните минути, и то у дома. Португалският специалист все пак увери, че отборът не прави крачки назад в процеса си на развитие.

„Имахме добри моменти и загубихме контрол след гола. Трябваше да затворим мача след 1:0“, започна да отбелязва треньорът на „червените дяволи“. „Мачът беше под контрол, знаехме това. Статичните положения могат да бъдат проблем. Губехме вторите топки, те печелеха единоборствата. Трябва да контролираме такива мачове. Трябваше да сме по-добри с топката след гола“, продължи той.

Ман Юнайтед отново се издъни като домакин

Въпреки поредния мач без победа, четвърти от последните пет изиграни, Рубен Аморим смята, че отборът „не върви назад“: „Когато имахме серия от победи, бяхме перфектни. Не бяхме, бяхме непостоянни. В 83-ата минута голът дойде от наша дълга топка, имахме всичко под контрол. Има втори полувремена, в които губим контрол. При гола загубихме няколко втори топки. Опитахме се да се защитаваме далеч от топката, защото знаехме, че при центриране могат да спечелят корнер. Трябва да сме по-добри през вторите полувремена“, добави той.

Аморим също така ясно заяви, че проблемът не е бил в смените: „Губим заради вторите топки. Понякога няма хора отпред, които да спечелят топката.“

Снимки: Gettyimages