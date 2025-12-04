Лиам Лоусън каза кога е разбрал, че ще остане в състава на Рейсинг Булс

Пилотът на Рейсинг Булс Лиам Лоусън разкри пред медиите преди началото на уикенда за Гран При на Абу Даби кога е разбрал, че ще остане част от състава на втория тим на Ред Бул и за сезон 2026 във Формула 1.

Във вторник Биковете обявиха, че новозеландецът, който започна годината в Ред Бул, но оцеля там само два уикенда преди да бъде сменен от Юки Цунода, ще кара за Рейсинг Булс и през сезон 2026. Негов съотборник ще бъде британецът Арвид Линдблад, който ще бъде единственият новобранец в световния шампионат догодина.

Пред репортерите на „Яс Марина“ Лоусън разкри, че той е научил новината не много преди тя да бъде обявена официално. На новозеландецът му е било съобщено, че той ще кара за тима от Фаенца и догодина след финала на състезанието в Катар миналата седмица.

„Разбрах след състезанието в Катар. Така че аз не знаех преди уикенд. По време на уикенда се опитвах всячески да разбера, но едва след края ми беше казано от Алан (Пермейн), така че всичко беше добре.



„Напрежението беше трудно, но аз бях в същата позиция и в края на миналата година, така че вече започнах да свиквам, но това не го прави по-лесно. Трудно е да нямаш сигурност, но не беше нещо ново за мен. Чувствах се по същия начин когато бях резерва и се надявах да получа първата си възможност във Формула 1. Смятам, че това чувство ще се запази докато не се наложа истински в спорта.



„Ще подходя към следващата година в различна позиция, но ще бъде хубаво да знам, че ще имам време да работя с отбора по време на предсезонната подготовка, ще мога да направя истинска подготовка, която ще е нужна с тези нови правила“, обясни Лоусън.

