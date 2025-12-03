От Хонда опитали да спасят мястото на Цунода в Ред Бул

Германското издание Auto Motor und Sport съобщава, че японският автомобилен гигант Хонда е направил щедро предложение на Ред Бул в опит да спаси мястото на Юки Цунода в състава на Биковете и за сезон 2026 във Формула 1.

Вчера от Милтън Кийнс обявиха, че Цунода ще бъде сменен от Исак Хаджар, който ще партнира на Макс Верстапен догодина. Японецът ще остане част от екипа на Биковете, но на позицията на тестови и резервен състезател.

Юки Цунода остава резерва за следващия сезон

Според информацията на Auto Motor und Sport предложението на Хонда е включвало доставка на задвижващи системи на много по-ниска от обичайна цена. На пръв поглед тази оферта изглежда странна предвид факта, че от сезон 2026 Хонда ще доставя мотори на Астън Мартин, а Ред Бул ще използва своите собствени агрегати, които разработва съвместно с Форд.

Юки Цунода е поредният пилот, който не оцеля като съотборник на Верстапен

Биковете обаче ще се нуждая от задвижващите системи на Хонда за своята програма за тестове със стари автомобили поне през следващите две години. Както е известно в тези тестове тимовете могат да използват коли, които са на поне две години, което означава, че през 2026 и 2027 Ред Бул все още ще разчита на Хонда за своята програма за тестове със стари коли.

Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages