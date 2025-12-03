Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. От Хонда опитали да спасят мястото на Цунода в Ред Бул

От Хонда опитали да спасят мястото на Цунода в Ред Бул

  • 3 дек 2025 | 18:30
  • 549
  • 0

Германското издание Auto Motor und Sport съобщава, че японският автомобилен гигант Хонда е направил щедро предложение на Ред Бул в опит да спаси мястото на Юки Цунода в състава на Биковете и за сезон 2026 във Формула 1.

Вчера от Милтън Кийнс обявиха, че Цунода ще бъде сменен от Исак Хаджар, който ще партнира на Макс Верстапен догодина. Японецът ще остане част от екипа на Биковете, но на позицията на тестови и резервен състезател.

Юки Цунода остава резерва за следващия сезон
Юки Цунода остава резерва за следващия сезон

Според информацията на Auto Motor und Sport предложението на Хонда е включвало доставка на задвижващи системи на много по-ниска от обичайна цена. На пръв поглед тази оферта изглежда странна предвид факта, че от сезон 2026 Хонда ще доставя мотори на Астън Мартин, а Ред Бул ще използва своите собствени агрегати, които разработва съвместно с Форд.

Юки Цунода е поредният пилот, който не оцеля като съотборник на Верстапен
Юки Цунода е поредният пилот, който не оцеля като съотборник на Верстапен

Биковете обаче ще се нуждая от задвижващите системи на Хонда за своята програма за тестове със стари автомобили поне през следващите две години. Както е известно в тези тестове тимовете могат да използват коли, които са на поне две години, което означава, че през 2026 и 2027 Ред Бул все още ще разчита на Хонда за своята програма за тестове със стари коли.

Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Нико Хюлкенберг ще отбележи своя старт №250 във Формула 1

Нико Хюлкенберг ще отбележи своя старт №250 във Формула 1

  • 3 дек 2025 | 17:53
  • 341
  • 1
Макларън със специални цветове за решителната битка за сезон 2025 във Формула 1

Макларън със специални цветове за решителната битка за сезон 2025 във Формула 1

  • 3 дек 2025 | 17:41
  • 424
  • 0
Предстои последният танц на Заубер във Формула 1

Предстои последният танц на Заубер във Формула 1

  • 3 дек 2025 | 17:09
  • 855
  • 0
Магията на Карлос Сайнц озари и Уилямс

Магията на Карлос Сайнц озари и Уилямс

  • 3 дек 2025 | 16:25
  • 3840
  • 1
Юки Цунода е поредният пилот, който не оцеля като съотборник на Верстапен

Юки Цунода е поредният пилот, който не оцеля като съотборник на Верстапен

  • 3 дек 2025 | 16:02
  • 893
  • 1
Астън Мартин ще използва двама новобранци в първата тренировка в Абу Даби

Астън Мартин ще използва двама новобранци в първата тренировка в Абу Даби

  • 3 дек 2025 | 15:32
  • 468
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1:1 Локо (Пд), греда за "червените"

ЦСКА 1:1 Локо (Пд), греда за "червените"

  • 3 дек 2025 | 19:19
  • 47595
  • 178
Късна драма под Аязмото! Черно море се завърна към победите след обрат срещу Берое

Късна драма под Аязмото! Черно море се завърна към победите след обрат срещу Берое

  • 3 дек 2025 | 17:28
  • 26997
  • 30
България ще е домакин на Европейското първенство за юноши до 19 години през 2028 г.

България ще е домакин на Европейското първенство за юноши до 19 години през 2028 г.

  • 3 дек 2025 | 18:33
  • 4864
  • 6
Веласкес: Искам да бъда уважителен към треньорите, които напускат, защото се случва на всички нас

Веласкес: Искам да бъда уважителен към треньорите, които напускат, защото се случва на всички нас

  • 3 дек 2025 | 16:15
  • 18374
  • 13
Съставите на Атлетик Билбао и Реал Мадрид, Чаби Алонсо прави две промени

Съставите на Атлетик Билбао и Реал Мадрид, Чаби Алонсо прави две промени

  • 3 дек 2025 | 19:12
  • 1659
  • 5
ЦСКА 1948 ще зимува на подиума след успех над Септември

ЦСКА 1948 ще зимува на подиума след успех над Септември

  • 3 дек 2025 | 14:22
  • 24844
  • 25