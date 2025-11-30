Популярни
Левски разгроми Септември със 7:0 и възстанови аванса си от осем точки на върха
  Бетис зашлеви Севиля в прекъснато от феновете дерби

  • 30 ное 2025 | 19:13
  • 2077
  • 0

Бетис излезе победител в градското дерби със Севиля, след като се наложи с 2:0 като гост на “Рамон Санчес Писхуан” в сблъсък от 14-тия кръг на Ла Лига. Запалянковците на Севиля обаче не приеха добре случващото се на терена и малко преди изтичането на редовното време засипаха терена с предмети, в резултат на което двубоят беше прекъснат за около 15 минути.

Реферът Хосе Луис Мунуера Монтеро веднага задейства протокола, спирайки мача и призовавайки футболистите да влязат в съблекалните. След като напрежението стихна, играта беше подновена.

Куриозното е, че известно време състезателите и на двата тима не искаха да се прибират и останаха на терена, докато съдиите влязоха в тунела. В един момент футболистите все пак изпълниха нарежданията на арбитъра.

Привържениците на севилци бяха разочаровани, след като големият враг доминираше и вървеше към заслужена победа след голове на Пабло Форналс (54’) и Сержи Алтимира (69’).

В 84-тата пък нападателят на символичните домакини Исаак Ромеро беше изгонен с директен червен картон и това отприщи фенския гняв.

След подновяването на дербито не се случи нищо интересно и нямаше повече ексцесии.

Това е втори пореден успех над Бетис, като от около три десетилетия насам не се беше случвало “вердибланкос” да надделеят в последователни дуела на дербито. Успехът увеличи на седем мачовете, в които Бетис няма загуба. В същото време Севиля е в лоша форма с вече пет поражения в последните шест срещи в Ла Лига.

През идната седмица и двата отбора имат срещи от турнира за Купата на Испания, след като през уикенда Бетис ще посрещне шампиона Барселона, а Севиля ще гостува на Валенсия.

